Открывая работу заседания комиссии, Руслан Алиев поприветствовал всех собравшихся, поблагодарил конкурсную комиссию за проделанную работу и отметил, что в 2023 году на реализацию проекта «Местные инициативы» в республиканском бюджете предусмотрено 200 млн рублей.

«Главное условие – это обеспечение софинансирования проекта из муниципального бюджета, а также за счет средств меценатов.

При этом от сельских и городских поселений доля софинансирования должна составлять не менее 3% от размера субсидии из республиканского бюджета, от муниципальных районов и городских округов – не менее 6%.

Предельный объём предоставляемых субсидий составляет: до 5 млн рублей – для проектов, реализуемых поселениями, до 10 млн рублей – для проектов, реализуемых муниципальными образованиями», - сказал Алиев.

Продолжая тему, Первый вице-премьер сообщил собравшимся, что для участия в проекте в этом году в Минэкономразвития РД поступило 194 заявки из 33 муниципальных районов и 7 городских округов республики.

По итогам состоявшегося конкурсного отбора победителями признаны 47 проектов. Общий объем их финансирования составит 356 млн рублей, из которых 63 млн. рублей – средства местных бюджетов, 93 млн рублей –привлеченные средства меценатов. Объемы субсидий из республиканского бюджета на реализацию отобранных проектов варьируются от 1 до 10 млн рублей.

«Это проекты ремонта дорог и сооружений – 18, благоустройства общественных территорий – 14, реконструкции социальных объектов – 8, организации водоснабжения – 5, газоснабжения – 1, уличного освещения – 1.

Ремонтные работы должны быть завершены до конца текущего года», - подчеркнул Руслан Алиев.

В настоящее время по проектам-победителям конкурсного отбора проводятся конкурсные мероприятия по определению подрядных организаций – исполнителей работ.

Напомним, что региональная программа «Местные инициативы» реализуется в Республике Дагестан с 2019 года в целях поддержки органов местного самоуправления и населения в решении наиболее актуальных проблем развития общественной инфраструктуры.

Порядок приема заявок и проведения конкурсного отбора программы регламентирован постановлением Правительства РД от 25 апреля 2016 года № 110 «О реализации на территории Республики Дагестан проектов местных инициатив».