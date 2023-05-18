ЗАМАНА - В Дагестане до 2030 года построят четыре племрепродуктора для разведения овец

В Дагестане до 2030 года построят четыре племрепродуктора для разведения овец

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18 мая, 2023. Четверг 16:45
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В Дагестане до 2030 года построят четыре племрепродуктора для разведения овец

4 племрепродуктора построят в Дагестане до 2030 года для разведения мясных пород овец в рамках четырехстороннего соглашения, которое было подписано в среду на полях Всероссийской выставки племенных овец и коз. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В Дагестане до 2030 года построят четыре племрепродуктора для разведения овец

"Подписи под документом поставили министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков, ректор ДагГАУ Зайдин Джамбулатов, президент Национального фонда развития мясного скотоводства Андрей Журавлев и гендиректор ООО "Биоинновации" Владимир Меньшенин. В Дагестане в 2024-2029 годах будет построено не менее четырех племрепродукторов по разведению мясных пород овец, созданы поместные - гибридные стада на основе скрещивания дагестанских пород и специализированных мясных", — говорится в сообщении.

Как сообщается, также планируется путем геномной селекции тиражировать полученный высокопродуктивный мелкий рогатый скот в хозяйствах республики.

"У нас будет возможность получать 30-40 ягнят в год от одного животного за счет использования эмбрионов. Программа позволит круглый год обеспечивать мясом перерабатывающие предприятия", — передает пресс-служба слова Джамбулатова.

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