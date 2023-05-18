"Подписи под документом поставили министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков, ректор ДагГАУ Зайдин Джамбулатов, президент Национального фонда развития мясного скотоводства Андрей Журавлев и гендиректор ООО "Биоинновации" Владимир Меньшенин. В Дагестане в 2024-2029 годах будет построено не менее четырех племрепродукторов по разведению мясных пород овец, созданы поместные - гибридные стада на основе скрещивания дагестанских пород и специализированных мясных", — говорится в сообщении.
Как сообщается, также планируется путем геномной селекции тиражировать полученный высокопродуктивный мелкий рогатый скот в хозяйствах республики.
"У нас будет возможность получать 30-40 ягнят в год от одного животного за счет использования эмбрионов. Программа позволит круглый год обеспечивать мясом перерабатывающие предприятия", — передает пресс-служба слова Джамбулатова.