В Дагестане улучшили график движения пригородных поездов на участке Махачкала – Дербент

«С 22 мая вечерним поездам “Махачкала – Дербент” и “Дербент – Махачкала” вводится остановка по ст. “Мамедкала”. Кроме того, состыковано расписание поездов №6827 “Граница – Дербент” и №6699 “Дербент – Махачкала”. Таким образом интервал прибытия между поездами составит 10 минут, и у пассажиров, желающих уехать со ст. “Граница” до столицы республики, появится возможность сделать пересадку. Поезд №6699 “Дербент – Махачкала” станет отправляться со станции “Дербент” в 21.10 ч. (вместо 21.00 ч.) и прибывать на станцию “Махачкала” в 23.26 ч. (вместо 23.13 ч.). В обратном направлении поезд №6694 “Махачкала – Дербент” со станции “Махачкала” отправится в 19:22 ч. Прибытие на станцию “Дербент” – в 21:25 ч. В пути предусмотрены шесть промежуточных остановок на станциях: “Манас”, “Избербаш”, “Каякент”, “Мамедкала, “Дагестанские Огни”», – говорится в сообщении. Напомним, что в границах Дагестана курсируют 10 пар пригородных поездов на маршрутах: Махачкала – Хасавюрт, Махачкала – Дербент и Дербент – Граница. Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».