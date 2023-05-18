На XXIII Российской выставке племенных овец и коз обсудили вопросы реализации шерсти для легкой промышленности

В обсуждении приняли участие член Совета Федерации России Дина Оюн, президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов, директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов, директор Департамента легкой промышленности Минпромторга РФ Вера Хмырова, министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов и другие лица. Как отметила Дина Оюн, для страны важно, чтобы шерсть после первичной переработки не отправлялась за рубеж, а поставлялась на отечественные промышленные предприятия, чтобы добавленная стоимость «рождалась» на территории России. Вера Хмырова сообщила, что годовая потребность крупных российских предприятий в мытой шерсти составляет порядка 8 тыс. тонн, при этом общая потребность производителей при углублении переработки сырья составляет около 20 тыс. тонн. При импортозамещении объемы могут вырасти до 30 тыс. тонн, а в целом страна способна перерабатывать до 50 тыс. тонн шерсти, уточнила представитель федерального Минпромторга. По ее словам, ведомством рассматривается возможность внедрения в практику шерстяных аукционов, а также дополнительных мер по регулированию оборота сырья в части совершенствования его документального сопровождения. Отмечается, что Дмитрий Бутусов обратил внимание на необходимость доведения до производителей шерсти среднесрочной и долгосрочной потребности в сырье в разрезе различных показателей. Низам Халилов сообщил, что из более чем 14 тыс. тонн шерсти, произведенной в 2022 году в Дагестане, свыше 1 тыс. тонн было экспортировано в основном в Китай и Белоруссию. При этом внутри республики существует потребность в строительстве перерабатывающих производств. Напомним, что в настоящее время в Дагестане готовятся к реализации два соответствующих проекта в Хасавюртовском и Ногайском районах. Однако, по мнению руководителя Минпромторга РД, отрасли необходима дополнительная господдержка в этой части, а также четко сформулированные потребности рынка. «Необходимо сформулировать техническое задание – четкие и понятные требования для производителей шерсти. Уверен, наши животноводы произведут нужную шерсть в необходимом объеме», – заключил министр. В ходе круглого стола также выступили представители перерабатывающих предприятий из Белоруссии и регионов России, производители шерсти.