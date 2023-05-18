Руководитель Комитета по лесному хозяйству рассказал о профилактических противопожарных мероприятиях, проводимых ведомством

17 мая в редакции газеты «Дагестанская правда» прошла пресс-конференция с участием с председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан Вагаба Абдулхамидова.

Руководитель подробно рассказал о противопожарных мероприятиях,

проводимых ведомством в рамках национального проекта «Экология».

По словам председателя Комитета по лесному хозяйству, за

последние три года зарегистрировано порядка 30 лесных пожаров.

Что касается профилактических мероприятий, то для

предотвращения пожаров пробивают минерализованные полосы

вокруг участков, граничащих с лесом.

Вэтом году планируется проложить минерализованные полосы, протяженностью 300 км.

Помимо этого, проводятся дороги, потому что в горах не везде может

проехать техника.

В ходе пресс-конференции руководитель ведомства рассказал о

вопросах аренды лесных участков, о наложении штрафов за

нарушения лесного законодательства, также ответил на вопросы

журналистов.