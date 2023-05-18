ЗАМАНА - Руководитель Комитета по лесному хозяйству рассказал о профилактических противопожарных мероприятиях, проводимых ведомством

Руководитель Комитета по лесному хозяйству рассказал о профилактических противопожарных мероприятиях, проводимых ведомством

Автор
18 мая, 2023. Четверг 12:56
|||
Руководитель Комитета по лесному хозяйству рассказал о профилактических противопожарных мероприятиях, проводимых ведомством

17 мая в редакции газеты «Дагестанская правда»
прошла пресс-конференция с участием с председателя Комитета по
лесному хозяйству Республики Дагестан Вагаба Абдулхамидова.

Руководитель Комитета по лесному хозяйству рассказал о профилактических противопожарных мероприятиях, проводимых ведомством

Руководитель подробно рассказал о противопожарных мероприятиях,
проводимых ведомством в рамках национального проекта «Экология».

По словам председателя Комитета по лесному хозяйству, за
последние три года зарегистрировано порядка 30 лесных пожаров.

Что касается профилактических мероприятий, то для
предотвращения пожаров пробивают минерализованные полосы
вокруг участков, граничащих с лесом.

Вэтом году планируется проложить минерализованные полосы, протяженностью 300 км.
Помимо этого, проводятся дороги, потому что в горах не везде может
проехать техника.

В ходе пресс-конференции руководитель ведомства рассказал о
вопросах аренды лесных участков, о наложении штрафов за
нарушения лесного законодательства, также ответил на вопросы
журналистов.

Прочитано 10 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top