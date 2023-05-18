В Кайтагском районе прошла отправка призывников на военную службу

17 мая в военном комиссариате по Кайтагскому и Дахадаевскому районам состоялась третья отправка новобранцев весеннего призыва на военную службу в Российской Армии.

10 призывников из обоих районов отправились отдать воинский долг во имя Отечества. Всего за время весеннего призыва на службу уехали 29 ребят. По словам начальника отделения призыва военкомата Магомеда Пашаева, до окончания призывной кампании осталось около двух месяцев, за это время в армию планируется отправить более ста человек. Он отметил, что срочную службу парни пройдут в стандартном режиме, к военным действиям в зоне СВО привлекаться не будут.

«В СВО солдаты-срочники конечно же не участвуют. Об этом мы говорили неоднократно, доводили и до родителей и до самих будущих солдат. Если ранее наблюдалось какое-то беспокойство, то сейчас, как мы видим, ребята более уверенно и охотно реагируют на призыв в армию, родители также спокойны, относятся с пониманием, так как знают, что за сыновей волноваться не стоит. Ребята вернутся со службы настоящими мужчинами!» - добавил он.

Проводы прошли перед зданием военкомата, где собрались будущие защитники Родины, с ними пришли их родители, близкие родственники и друзья.

Обращаясь к новобранцам с напутственными словами, Магомед Пашаев дал необходимые наставления и пожелал им доброго пути.

«Сегодня мы отправляем очередную партию молодого пополнения в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. В нашей команде 10 человек. В добрый путь, друзья! Служите честно и добросовестно, не подводите имя кайтагцев и дахадаевцев. Положенный срок – 12 месяцев отслужите и вернетесь домой к родителям крепкими и здоровыми!» - сказал он.

Родитель одного из призывников Расул Рамазанов отметил важность ответственного отношения ребят к своим воинским обязанностям.

«Дорогие призывники! Вы должны отслужить достойно, без нарушений. И не забывайте, что вас всегда дома ждут!» - обратился он.

Попрощавшись с родителями, будущие солдаты отправились в республиканский сборный пункт, откуда они будут распределены по воинским частям, дислоцированным на территории регионов России.