В первую очередь премьер-министр пообщался с посетителями выставки, среди которых целые семьи, приезжающие с разных уголков Дагестана, а также туристы.

Все гости единогласно отмечают высокую организацию и насыщенную программу выставки – здесь можно не только посмотреть на редкие породы овец и коз, но еще и посетить национальные подворья, попробовать горячий плов и иные угощения от местных производителей.

Далее глава кабмина обсудил с членами экспертной комиссии процесс проведения оценки представленных животных. В состав комиссии включены самые авторитетные ученые, эксперты в животноводстве.

Один из них — академик РАН, декан зооинженерного факультета РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, доктор сельскохозяйственных наук Юсупжан Юлдашбаев отметил, что в этом году фермеры хорошо подготовили своих животных – конкуренция в финале будет высокой, на золотые медали претендуют многие хозяйства.

Заместитель председателя экспертной комиссии выставки, завкафедрой биотехнологии и животноводства Калмыцкого госуниверситета Баатр Болаев в свою очередь, подчеркнул, что основная задача — оценить состояние животных, проанализировать деятельность хозяйства, которое их представляет, какие животные по внешнему виду, экстерьеру, по другим параметрам.

«Радует, что представлено очень большое разнообразие пород, много местных пород. Видно, что люди очень ответственно относятся к подготовке животных к выставке: животные в прекрасном состоянии, ухожены, прекрасно оформлены стенды. Нам сложно определить победителей, и это радует, так как говорит о том, что люди работают», — сказал эксперт.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также побеседовал с коневодами, работающими на выставке. В частности, своих лошадей представила ГБУ «Заводская конюшня «Дагестанская» с племенным конным заводом».

Главный зоотехник конюшни Рамазан Гасанов рассказал Абдулмуслиму Абдулмуслимову, какая племенная работа ведется на конюшне сегодня. Он отметил, что главная задача заводской конюшни – сохранение и совершенствование генофонда лошадей ахалтекинской породы. На выставке конюшню представляют молодые 2-х летние ахалтекинские жеребцы редкой линии Топорбая.

Рамазан Гасанов выразил благодарность руководству республики за принятое несколько лет назад решение о возрождении работы конюшни.

В рамках выставки Абдулмуслим Абдулмуслимов также пообщался с дагестанскими мастерами по ковроткачеству и кайтагской вышивке.

Отметим, что в этот же день на полях выставки состоялись круглые столы, посвященные вопросам повышения мясной продуктивности овец и поставке качественной баранины на внутренний и внешний рынок, производству и реализации шерсти предприятиям легкой промышленности страны и на текстильный зарубежный рынок.

Помимо этого, на полях выставки состоялось подписание четырехстороннего соглашения о развитии в Дагестане мясного скотоводства. Подписи под документом поставили министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков, ректор ДагГАУ Зайдин Джамбулатов, президент Национального фонда развития мясного скотоводства Андрей Журавлев и гендиректор ООО «Биоинновации» Владимир Меньшенин.

Следует отметить, что в Дагестане в 2024-2029 годах будет построено не менее четырех племрепродукторов по разведению мясных пород овец, созданы поместные-гибридные стада на основе скрещивания дагестанских пород и специализированных мясных. Планируется путем геномной селекции тиражировать полученный высокопродуктивный мелкий рогатый скот в хозяйствах республики.

Напомним, что Российская выставка овец и коз стартовала 16 мая и продлится до 19 мая.