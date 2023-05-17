Обсуждение темы проходило с участием заместителя Министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина, Председателя Совета директоров – президента Национального союза овцеводов Харона Амерханова, президент Российского союза предпринимателей легкой и текстильной промышленности Андрея Разбродина, руководителей сельхозпредприятий из разных регионов страны и др.

В своем выступлении Андрей Разин отметил, что в целом продовольственная безопасность по мясу обеспечивается в основном за счет мяса свинины и птицы.

«К, сожалению, если посмотреть по объему производства мяса баранины и коз, то здесь мы находимся в определенном флете. Серьезного экономического роста пока, к сожалению, не наблюдается хотя предпосылки для него точно присутствуют.

Приятно, что к нам в отрасль стали приходить большие крупные участники рынка, которые вкладываются в первую очередь в инфраструктурные проекты, это большие проекты по мясопереработке и большой план по введению баранины на массовый потребительский рынок. Все это безусловно говорит о том, что в перспективе мы видим кратное увеличение потребления. Мы в этом плане должны быть готовы в полной мере удовлетворить потенциальный спрос наших жителей», - сказал Разин.

В своем выступлении он также отметил вклад селекционеров и сельхозтоваропроизводителей в развитие отрасли.

«Мы действительно проходили по нашей выставке и увидели здесь два-три представителя зарубежной генетики, а все остальное это либо улучшенные наши породы, либо исходно наши. Они совершенно спокойно будут конкурировать по своим производственным характеристикам с иностранными конкурентами. И нам конечно нужно это достояние развивать.

Когда смотришь на глаза неравнодушных людей, которые с упоением рассказывают, как они занимаются выведением новой породы, которая отвечает требованиям конкретного региона с точки зрения высокогорного содержания и тд. Это все живой экономический процесс, который никогда не останавливается и видно, что у нас с точки зрения профессиональных участников рынка здесь совершенно точно, есть люди, на которых можно опереться и с любой задачей справляться. Главное эту задачу четко формулировать и подкреплять финансовым интересом», - подчеркнул замминистра сельского хозяйства РФ.

Он также рассказал о новых мерах господдержки овцеводства и козоводства на Северном Кавказе, которые начнут действовать со следующего года.

«У нас есть протокол поручений, и я могу вас заверить, что до конца года мы эти порядки примем, и как минимум три новые меры господдержки со следующего года начнут действовать.

Первое — мы сделаем более длительным срок льготного кредитования для инвестиционных проектов отрасли овцеводства. То есть, до 15 лет можно будет брать кредиты под ставку до 5% годовых в рублях. Сейчас это 8 лет. Практически в два раза увеличиваем срок инвестиционного субсидирования, что делает более устойчивой финансовую модель, позволяет войти в этот бизнес и привлечь банковское финансирование тем, кто пока, к сожалению, этого сделать не смог», — сказал он.

По словам Андрея Разина, также для регионов Северного Кавказа со следующего года будет применяться повышающий коэффициент в размере 1,2 при расчете субсидий на развитие овцеводства и козоводства.

В свою очередь, Абдулмуслим Абдулмуслимов поприветствовал гостей региона и рассказал, что Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина текущий год объявлен годом Расула Гамзатова.

«Начиная с 10 января у нас по всей республике идут чтения стихов Расула Гамзатова на всех площадках. Их читают и дети, и взрослые. Потому что Расул Гамзатов был одним из тех людей, которые воспевают все красоты нашего отечества. Он воспевал женщин, старших, наши традиции.

И сегодня, когда весь мир встал против Российской Федерации вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и патриотизма стоят во главу угла. Мы должны быть благодарны Всевышнему, что у нас были и есть такие люди, с которых мы берем пример.

И сегодняшняя наша всероссийская выставка племенных овец и коз тоже проходит под эгидой 100-летия Расула Гамзатова», - озвучил глава дагестанского кабмина.

Далее он поблагодарил всех участников мероприятия за взаимодействие и поддержку.

«Мне очень приятно, что вы сегодня находитесь рядом с нами. Мы общаемся с коллегами, сельхотоваропроизводителями, министрами регионов, вице-губернаторами регионов, потому что у нас одна цель – возродить былую славу всего агропромышленного комплекса Республики Дагестан. Для нас очень значимо, что такое мероприятие сегодня проходит в Дагестане», - сказал премьер республики.

По словам Абдулмуслимова, в Дагестане ВРП по итогам прошлого года составил 851 млрд рублей, из них 21% - это продукция агропромышленного комплекса.

«Если же разделить агропромышленный комплекс на растениеводство животноводство, то у нас высоко развито растениеводство, и мы занимаем 2 место по рисоводству, скоро выйдем на первое.

Мы также на втором месте по виноградарству и производству коньячной продукции. 90 % производимого в Российской Федерации виноградного коньяка производится в Республике Дагестан. А горное животноводство у нас было и есть. Мы благодарны Союзу овцеводов и Федеральному аграрному научному центру, которые в последние годы проводят большую работу по улучшению мясных качеств.

За последние 3-5 лет мы открыли более 9 площадок убойных цехов и сегодня мы закладываем камень в строительстве нового мясоперерабатывающего предприятия полного цикла с проектной стоимостью 1,5 млрд рублей. Мы конечно благодарны и министерству сельского хозяйства РФ за поддержку отрасли», - рассказал премьер.

Отметим, что XXIII Российская выставка племенных овец и коз будет проходить в Каспийске с 16 по 19 мая. Для участия в мероприятии в Дагестан приехали ученые и научные деятели, работающие в отрасли овцеводства и козоводства, специалисты Минсельхоза России, представители органов управления АПК регионов РФ, племенных служб регионов страны и многие другие.

В рамках мероприятия пройдут также три тематических круглых стола: по вопросам интенсификации производства баранины, разработки механизмов повышения рентабельности производства шерсти, а также по подготовке кадров АПК.