В мероприятии также приняли глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов, руководители республиканских органов исполнительной власти, депутаты Народного Собрания республики, представители органов местного самоуправления, актив района и многие другие.

Открывая мероприятие, премьер-министр республики от имени Главы Дагестана Сергея Меликова поприветствовал гостей и поблагодарил всех, кто причастен к реализации проекта.

Он отметил значимость открытия новых производств в Дагестане, подчеркнув, что сегодня Республика Дагестан занимает лидирующие позиции по поголовью сельскохозяйственных животных и производству животноводческой продукции.

Абдулмуслимов сообщил, что в регионе сосредоточена пятая часть овец и коз, производится треть всей шерсти и баранины России. Поголовье крупного рогатого скота составляет порядка 940 тыс. голов, овец и коз – 4 млн 700 тыс. голов, птицы – 4 тыс. голов.

По мнению главы кабмина, важность данной отрасли связана в первую очередь с решением задач по повышению уровня самообеспеченности основными видами животноводческой продукции и достижения продовольственной безопасности страны в целом. Решение указанных стратегических задач особенно актуально в связи с изменением внешнеполитической ситуации и введением санкций против нас.

«Вывод животноводства на новый уровень развития неразрывно связан с созданием в республике современных мощностей по убою и переработке мяса. За последние годы были построены 9 цехов по убою скота, переработке баранины и выпуску продукции общей проектной мощностью до 200 тонн в сутки.

Сегодня мы даем старт строительству одного из самых крупных проектов по созданию мясоперерабатывающего производства полного цикла мощностью до 5 тыс. тонн в год ООО «ДагМясо».

Проект реализуется с участием АО «Росагролизинг», общий объем инвестиции составит порядка 1,5 млрд рублей.

Республика выделила более 17 гектаров земли для реализации проекта, администрацией Кизилюртовского района оказана необходимая поддержка в этом вопросе.

В первый этап масштабного инвестиционного проекта входит строительство цехов по убою 50 голов КРС и 700 голов МРС в смену; производство колбасных изделий; производство консервов (тушёнки); переработка кишечного сырья.

Вторым этапом проекта предусматривается создание мощностей по переработке до 20 тонн молока в смену; строительство цеха по переработке шерсти и производству топса; строительство цеха по производству мясокостной муки.», - сказал Абдулмуслимов.

Продолжая свое выступление, премьер обратил внимание, что ООО «ДагМясо» будет работать круглогодично. И это будет государственное предприятие.

«Также необходимо отметить, что на предприятии будет организован отдельный день санитарного убоя.

В результате реализации проекта значительно сократится вывоз нашего МРС и КРС в живом виде, будет создано более 130 рабочих мест, добавленная стоимость останется в Дагестане.

Расширятся возможности наших фермеров осуществлять забой и переработку своего скота.

Данное предприятие должно быть флагманом и образцом развития всего сельскохозяйственного комплекса нашей республики, потому что мы сегодня создаем государственное предприятие.

Поздравляю всех с этим значимым событием для нашей республики!», - поздравил премьер.

Важность и значимость реализации инвестиционного проекта в регионе отметил и глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов.

В рамках мероприятия Абдулмуслим Абдулмуслимов вместе с почётными гостями, вооружившись строительными касками, лопатами и перчатками, заложили символический первый камень и дали старт строительству нового предприятия.

После глава дагестанского кабмина осмотрел территорию будущего предприятия, пообщался со строителями и активом района.

Отдельно стоит отметить, что премьер-министр в честь запуска нового предприятия пообещал жителям села Кульзеб построить в населённом социальный объект, который, по мнению кульзебцев, наиболее необходим.

Отметим, что учредителем ООО «Дагмясо» выступает АО «Корпорация развития Дагестана» институт развития со 100% государственным капиталом РД. Генподрядчиком строительства объекта выступает ООО «Джурмутэлитстрой».

Предусматривается возведение цеха по убою скота и переработке мяса с загоном для скота.

На предприятии планируется выпускать охлажденное и замороженное мясо (говядина, баранина), разделанную и вакуум-упакованное мясо, колбасные и консервные изделия, переработанное кишечное сырье, в том числе для медицинских целей, сухие корма для кошек и собак, мясокостную муку. Также планируется наладить первичную обработку шкур и производство кожи.

Срок реализации проекта - до конца 2024 года.