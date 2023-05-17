Ряд масштабных мероприятий к 200-летию писателя Льва Толстого проведут в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого под председательством руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно.

В мероприятии приняли участие губернаторы регионов РФ, руководители федеральных и региональных ведомств, вузов и музеев. Обсуждалась концепция празднования грядущего юбилея русского писателя-романиста в регионах, подготовка проекта плана юбилейных мероприятий, возрождение российского толстоведения.

В ходе своего выступления Сергей Меликов напомнил, что важным периодом в жизни Льва Николаевича Толстого является время службы на Северном Кавказе. Исследователи жизни и творчества писателя считают, что именно со службы на Кавказе начался его путь писателя. Большую часть времени писатель проводил в станице Старогладковской (в тот период входила в состав Кизлярского округа Терской области, ныне Щелковской район ЧР).

Отметим, что писатель провел на Кавказе 2 года и 7 месяцев. В этот период им были написаны повести «Детство» и «Казаки», рассказы «Набег». Впоследствии писатель неоднократно возвращался к кавказской теме в своих произведениях «Разжалованный», «Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат», «Рубка леса», «Дяденька Жданов и кавалер Чернов».

Сергей Меликов проинформировал, что в Дагестане проведут ряд масштабных мероприятий к 200-летию великого писателя-романиста Льва Толстого.

«Мы стараемся сформировать республиканский план с таким расчетом, чтобы привлечь к участию в мероприятиях как можно большее количество жителей и туристов разного возраста, разных социальных групп, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья», – сказал руководитель региона.

В частности, в республике запланированы театральные постановки по произведениям писателя, музейные и библиотечные выставки, научно-практические конференции, молодежные флешмобы, разноформатные мероприятия в образовательных учреждениях республики, издательские проекты.

Сергей Меликов и главы других российских субъектов озвучили предложения, направленные на организацию праздничных мероприятий и увековечение памяти романиста.

Подводя итоги заседания, Антон Вайно сообщил, что все они будут предметно рассмотрены оргкомитетом.