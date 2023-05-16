Республиканский фестиваль семейного художественного творчества прошел в Сергокалинском районе

В фестивале участвовали семейные ансамбли из Кулинского, Цунтинского, Магарамкентского, Акушинского, Хасавюртовского районов. Сергокалинский район был представлен семейными ансамблями из сел Кадиркент, Сергокала, Бурдеки, Маммаул, Краснопартизанск, Мургук, Кичигамри, Урахи, Дегва, Нижнее Махарги.

Семейные ансамбли представили старинные народные песни, обрядовые постановки, инструментальную музыку. Ансамбль Алихановых из села Сулевкент Хасавюртовского района показал обрядовую постановку «Проводы невесты к роднику». Глава семейного ансамбля Омар Алиханов рассказал, что их коллектив создан в 1995 году. Сегодня в нем состоят 8 человек, трое из которых юные артистки – внучки Омара. В репертуаре ансамбля 7 обрядовых постановок.

«Сегодня мы показываем старинный обряд. Раньше после свадьбы по традиции невеста шла с кувшином за водой к роднику. Она должна была показать свое трудолюбие, а соседи – познакомиться с новым членом семьи. Я очень рад, что в постановке принимают участие мои внучки. Молодежь должна помнить о своих традициях ради наших предков», – поделился глава семьи.

В рамках мероприятия воспитанницы Центра возрождения мюрегинской вышивки продемонстрировали зрителям свои работы, а также продекламировали стихотворения Расула Гамзатова.