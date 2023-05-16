Открывая совещание, вице-премьер подчеркнул, что проблема находится на особом контроле у Главы РД Сергея Меликова.

«Вопрос очень актуальный для нашей республики. Нам необходимо проработать все вопросы по ситуации с обращением ТКО, в частности, в туристических локациях. Ситуация в туристических районах не очень приятная, определенную работу проводят муниципалитеты по наведению порядка. За это хочу выразить вам благодарность от руководства республики. Но, между тем, учитывая и приближающийся туристический сезон, и обращения наших жителей, и общую ситуацию, нам всем вместе необходимо подключиться и организовать системную работу», - обратился к участникам совещания Абдулмуталибов.

С основным докладом по теме выступил статс-секретарь-заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам РД Магомед Габибуллаев, который рассказал, какие меры предпринимаются ответственным органом для решения проблемы.

Так, министерством на регулярной основе проводится мониторинг состояния туристских локаций, мест массового пребывания туристов в муниципальных образованиях и путей следования к ним.

«Для выявления проблем на местах туристского показа министерством создана активная ссылка для заполнения формы, куда жители и гости республики, обнаружившие на местах туристского показа нарушение правил безопасности, мусор или другие проблемы могут отправить соответствующие фото и справочную информацию. Актуальная информация, в том числе поступает от туроператоров, турагентов и гидов-экскурсоводов, осуществляющих сопровождение туристских групп», — озвучил докладчик.

Помимо этого, создана рабочая группа, в которую вошли представители Администрации Главы и Правительства РД, ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Дагестан» Минтранса РД и Минприроды региона - участники группы осуществляют постоянный мониторинг санитарного состояния туристских территорий.

«В период с апреля по ноябрь 2023 года Министерством запланировано проведение 24 экологических акций в рамках проекта «Эко-тур». Целью проекта является уборка территорий наиболее востребованных туристских локаций. План-график согласован с МО.

Для частичного решения данной проблемы министерством в прошлом году был реализован комплекс мероприятий по установке 8 туристических информационных центров со встроенными санитарными узлами в Гунибском, Шамильском, Магарамкентском, Унцукульском, Докузпаринском и Ахтынском районах и в городе Дербенте. Все объекты переданы на баланс муниципальных образований. Но на сегодняшний день работают только 3 центра, в городе Дербенте, на территории Карадахской теснины в Гунибском районе и в с. Гоор в Шамильском районе», — рассказал Габибуллаев.

В завершение доклада он обратился к главам муниципалитетов с просьбой внести изменения в схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования с учетом основных туристских локаций, а также обеспечить создание мест накопления ТКО на указанных территориях и обязать предпринимателей, владельцев торговых объектов вблизи объектов турпоказа, заключать договоры с региональным оператором на вывоз ТКО.

Все перечисленное, по мнению статс-секретаря-замминистра по туризму и НХП, существенно улучшит ситуацию.

Свои предложения по решению сложившейся проблемы в рамках совещания также озвучили представители Минприроды РД, Росприроднадзора по РД и главы муниципальных образований республики.

В частности, начальник управления охраны окружающей среды Минприроды РД Саният Билалова выступила с инициативой присвоить всем туристическим локациям республики статус особо охраняемых природных территорий или объектов культурного наследия.

«Уже есть постановление, в соответствии с которым за посещение этих территорий, после установки необходимой инфраструктуры, будет собираться плата. Эта плата в том числе будет направляться на содержание этих объектов», — сказала она.

Она также предложила муниципальным образованиям наладить работу с предпринимателями, которые эксплуатируют туристические локации, чтобы они обеспечивали порядок и следили за санитарным состоянием.

«Органам муниципальной власти необходимо выстроить работу с региональными операторами, туристическими компаниями и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют свою деятельность на территории туристического объекта, построили там коммерческие объекты, будь то кафе, небольшие музеи или что-то еще. Все они должны следить за санитарным состоянием прилегающих территорий. Предлагаем каждую локацию закрепить за определенным предпринимателем, который ее эксплуатирует», — уточнила Билалова.

Подводя итоги совещания, Нариман Абдулмуталибов отметил, что у некоторых муниципальных образований есть хорошие практики, которые можно применить и в других. В завершение он поручил Минприроды республики определить ответственных по каждому зональному округу и составить дорожную карту по решению вопросов с обращением ТКО.

«У нас должна быть полная картина по проблеме, у кого в каком муниципальном районе какие проблемы и как они решаются. Минприроды предлагаю обобщить ситуацию и проанализировать. Сформировать задачи и довести до заинтересованных сторон, а также обеспечить контроль», — заключил вице-премьер.