Тысячу дагестанцев отправит в хадж за свой счет Сулейман Керимов в 2023 году

На площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция с министром по национальной политике и делам религий РД Энриком Муслимовым и заместителем муфтия Дагестана Мухаммадом Мангуевым по вопросам организации и проведения паломничества (хаджа) в текущем году.

Министерство по национальной политике и делам религий РД является органом государственной власти, которое реализует государственную политику в сфере религии в Республике Дагестан и хадж-кампании, которая в этом году возобновляется в полном объеме.

Руководитель Миннаца республики отметил, что хадж-кампания – одно из важных направлений деятельности министерства, Муфтията РД и основного оператора по отправке паломников в КСА – компании «Марва-тур».

«После пандемии COVID-19 был поставлен запрет на совершение хаджа, и только в прошлом году властями Саудовской Аравии было разрешено всего лишь одному миллиону человек совершить хадж. Но до начала пандемии было подписано соглашение между Российской Федерацией и Саудовской Аравией о повышении количества квоты, которая выделялась для России, она была доведена до 25 тысяч человек», – напомнил Энрик Муслимов.

В начале текущего года на заседании хадж-миссии были распределены квоты. Дагестану выделены 10 тысяч мест. Одна тысяча жителей Дагестана смогут совершить хадж бесплатно за счет мецената, сенатора Сулеймана Керимова, 200 из них – родственники военнослужащих, погибших в ходе СВО. Также путевки от Сулеймана Керимова были разыграны с помощью жеребьевки в мечетях Дагестана.

Помимо этого, заместитель муфтия РД Мухаммад Мангуев подчеркнул, что совершить хадж прямым рейсом из Махачкалы обойдется жителям Дагестана в 5500 долларов, а через Дубай – 4700 долларов. На данный момент квота, выделенная для Дагестана, уже заполнена.

Кроме того, было отмечено, что ограничения для совершения паломничества сняты, в прошлом году нельзя было совершать хадж людям старше 65 лет. По требованию Роспотребнадзора сейчас необходим сертификат о вакцинации.

На сегодняшний день визы получаются электронно. Первый рейс состоится 2 июня.