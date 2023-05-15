Более 30 школ достроят в Дагестане до конца 2023 года

В республике планируется достроить 32 школы и 4 детских сада до конца 2023 года. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов на совещании под руководством Главы региона Сергея Меликова, сообщается в официальном telegram-канале Администрации Главы РД.

По словам Артура Сулейманова, строительные работы на данных объектах будут завершены в полном объеме, что позволит начать подготовку учреждений к открытию в следующем, 2024-ом году. Кроме того, еще 28 школ и 30 детских садов лицензируют и откроют в течение текущего года.

Также продолжается строительство ряда других социально значимых объектов, среди которых 6 объектов здравоохранения, 3 объекта культуры, 1 объект спорта и 37 объектов коммунальной инфраструктуры.

Глава Минстроя РД также доложил руководителю республики, что в этом году 779 млн рублей направят на обеспечение жильем детей-сирот в Дагестане. На данный момент все средства доведены до муниципалитетов.

Ряд районов уже закупил квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Среди таких районов – Дербентский, Докузпаринский, Сергокалинский и Цунтинский. В Каспийске и Кизляре объявлены торги на 18 жилых помещений.

В свою очередь Сергей Меликов призвал пресекать факты, когда в целях получения квартиры искусственным образом готовятся документы о признании детей сиротами.

«Иногда складывается крайне несправедливая ситуация: сироте не достается ничего, а тому, кто нечестным способом получил этот статус, достается. Недопустимо, чтобы люди претендовали на жилье, не имея на это моральных и нравственных оснований», – сказал Глава республики.

Источник также отметил, что в 2023 году планируется выделить жилье более 300 детям-сиротам.