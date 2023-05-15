Новобранцы из Дагестана отправились на службу в Западный и Южный военные округа

Продолжается весенняя призывная кампания. Проводы призывников проходят в эти дни в городском военном комиссариате Махачкалы. Традиционно, накануне отправки все призывники проходят тщательную процедуру медицинского осмотра, обеспечиваются военной формой, вещевым мешком со всем необходимым. Со всеми новобранцами также проводится воспитательная беседа.

Накануне с республиканского сборного пункта отбыла группа будущих солдат в количестве 34 человек. Начальник отдела подготовки и призыва граждан на воинскую службу ВК РД подполковник Гусен Омаргаджиев напомнил ребятам, что призывной порядок регламентируется федеральным законом «О воинской обязанности и воинской службе» от 28 марта 1998 года ФЗ-53. Согласно этому закону срок воинской службы равен одному году.

Призывников и их близких еще раз информировали о том, что согласно поручению Президента страны В.В. Путина, ни один призывник, поступающий на срочную службу, не будет направлен в зону проведения специальной военной операции. Молодое пополнение из Дагестана будет проходить службу в Южном и Западном военных округах.

Провожавшие новобранцев родители, представители общественности, ветераны еще раз напомнили о том, что в настоящее время в условиях очень непростой международной обстановки многие дагестанцы с достоинством служат в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, с честью выполняют свой конституционный долг, свято чтут заветы дедов и отцов, также защищавших нашу страну в самые тяжелые годы.