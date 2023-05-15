Союз музыкантов Дагестана празднует юбилей

14 мая 1958 года Совет Министров ДАССР принял постановление о создании союза творцов хорового искусства Дагестана.

После реорганизаций и расширения сферы деятельности 2003 и 2016 гг. «Хоровое общество» стало Союзом музыкантов РД.

По словам его председателя Хана Баширова, за время своей деятельности Союз провел множество мероприятий для повышения патриотического и нравственного воспитания в регионе. Союз бережно хранит дагестанские музыкальные традиции, поддерживает таланты.

«У истоков создания Союза в различные годы стояли такие известные музыканты, как Наби Дагиров, Сейфулла Керимов, Роза Мизрахи, Сергей Агабабов, Готфрид Гасанов, Исбат Баталбекова, Георгий Папаян, Манашир Якубов, Ширвани Чалаев, Мурад Кажлаев и многие другие. Организация уже 65 лет выполняет почетную функцию развития музыкальной культуры в Дагестане», – сказал Баширов.

Он также отметил, что к юбилею Союз музыкантов РД провел благотворительный концерт в Доме-интернате для инвалидов и престарелых «Ветеран».

«С концертной программой выступила группа ''Салам алейкум''. В мероприятии приняли участие народные артисты Дагестана Тарлан Мамедов, Магомед Магомедов, Пирдаус Камалова и другие известные исполнители», – сообщил Баширов.