Предваряя обсуждение, премьер-министр уточнил, что в ведении заповедника «Дагестанский» находится 5 особо охраняемых природных территорий федерального значения Республики Дагестан: это сам заповедник «Дагестанский» (его два участка «Кизлярский залив» и «Сарыкумские барханы»), национальный парк «Самурский» и государственные природные заказники «Аграханский», «Самурский» и «Тляратинский».

«Заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.

Дагестанский – cамый южный и, однозначно, самый необычный заповедник России. Рельеф заповедника представлен сразу четырьмя природными ландшафтами: горы, море, пустыни и леса. Эта природная уникальность всегда привлекала в республику огромное количество экотуристов, а в последние годы их количество в разы увеличилось.

Особо хочу подчеркнуть, что в заповеднике обитает большое количество животных и растений, занесенных в Красные книги РФ и РД, многие из которых являются эндемичными видами, которые обитают только в Дагестане. Учитывая это, на нас с вами ложится особая ответственность по сохранению и преумножению этих редких видов мировой флоры и фауны», - подчеркнул премьер.

Далее слово предоставили директору ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский» Курбану Куниеву. Он подробно рассказал о пяти особо охраняемых природных территориях, находящихся в ведении учреждения, и о том, как они развиваются.

По словам Куниева, общая площадь государственного биосферного заповедника «Дагестанский» составляет 19 тыс. га, национального парка «Самурский» - 48 тыс. га, государственных природных заказников «Аграханский», «Самурский», «Тляратинский» - 39 тыс. га, 1.9 тыс. га и 82,6 га, соответственно.

«Заповедник «Дагестанский» был образован в 1987 году в целях сохранения уникального песчаного бархана «Сарыкум». В 2017 году участок «Кизлярский залив» Дагестанского заповедника получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2023 году Распоряжением Правительства РФ он получил статус биосферного и переименован в «Государственный природный биосферный заповедник «Дагестанский». В целях сохранения уникального лесного массива с лиановыми лесами в конце 2019 года был образован национальный парк «Самурский» с двумя кластерами – равнинный прибрежный участок «Дельта Самура» и высокогорный участок «Шалбуздаг», - озвучил директор заповедника.

В своем докладе он также отметил, что заповедник «Дагестанский» в последние годы уделяет особое внимание эколого-просветительской, научно-познавательной и туристической деятельности.

«На участке «Сарыкумские барханы» построены и функционируют экологические тропы «Легенды Сарыкума» протяженностью 800 м со смотровыми площадками, интерактивный Визит-центр «Сарыкум», который оснащен информационными залами с интерактивными инсталляциями, сувенирной лавкой и конференц-залом, музей «Природы», гостевой дом из клееного бруса на 10 мест размещения со всеми условиями и 3 гостевых модуля на 18 мест.

Помимо этого, центр по реабилитации, разведению и восстановлению популяций редких видов хищных птиц «Соколиный центр», подкормочная площадка для птиц-падальщиков «Ресторан для грифов» с засидкой для наблюдения за ними и фотографирования, которая предназначена для специалистов-орнитологов», - рассказал Куниев.

Переходя к состоянию национального парка «Самурский», он отметил, что на его территории организованы эколого-просветительский и туристический комплексы, состоящие из визит-центра, пешеходной наземной экологической тропы, подвесной экологической тропы и верёвочного парка. Также функционируют 3 гостевых дома на 18 человек и места отдыха.

«Ученые заповедника принимают активное участие в расширении существующих и создании новых ООПТ в Республике Дагестан. В частности, в настоящее время ведется работа по приданию статуса ООПТ острову Тюлений. Существенно расширилась эколого-просветительская и туристско-рекреационная деятельность заповедника. Успешно развивается сотрудничество со станциями юннатов городов Махачкала и Каспийск. Проводятся экологические акции «Марш-парков», «День эколога», «День птиц» и др. В этих экологических акциях и прочих эколого-просветительских мероприятиях принимают участие несколько тысяч школьников. Выпускается разнообразная эколого-просветительская и сувенирная продукция на заповедную тематику. Общее число посетителей участков заповедника, национального парка и заказников в 2022 году составило более 250 000 чел. В республиканский бюджет в 2022 году Дагестанским заповедником выплачено 3 млн 884 тыс. рублей налогов, - заключил руководитель заповедника.

Заслушав докладчика, глава дагестанского кабмина обратил внимание на ряд проблем, которые существуют на особо охраняемых природных территориях республики, и которые не были озвучены.

В частности, он выразил недовольство санитарным состоянием бархана «Сарыкум» и других объектов, а также неэффективной работой по сохранению флоры и фауны на вверенных учреждению участках. Особое внимание он обратил на случаи браконьерства, которые были выявлены в Докузпаринском районе.

Все это, по мнению Абдулмуслимова, требует тщательного анализа и принятия соответствующих мер со стороны органов, осуществляющих надзор за соблюдением природоохранного законодательства.

Подводя итоги совещания, он поручил курирующему отрасль вице-премьеру обеспечить контроль за решением перечисленных проблем, а также рекомендовал главам муниципальных образований, на территории которых расположены природные объекты федерального значения, подключиться к решению данных вопросов.