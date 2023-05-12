Служба по контракту – выбор настоящих патриотов

На службу записываются и рядовые, и офицеры запаса, готовые снова встать в строй. Потому что все понимают: в ответственный момент истории они нужны России! Для поступления на военную службу по контракту нужно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту или военкомат по месту жительства. Заявку также можно подать на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис для записи на службу по контракту на портале госуслуг. По вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру телефона 117.