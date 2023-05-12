Депутат ГД РФ Сайгидпаша Умаханов провел личный прием граждан

Парламентарий рассмотрел обращения 8 жителей республики. Большинство вопросов касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и социальной поддержки. Некоторые проблемы депутат решил на месте.

Так, Камиль Алиев обратился с просьбой помочь устранить в их дворе утечку канализации. Депутат позвонил руководителю махачкалинского горводканала и попросил принять меры по устранению возникшей канализационной утечки. Сразу же после звонка на место выехала аварийная бригада и решила проблему.

Джами Акаев, инвалид второй группы, пожаловался на долгое отсутствие электричества в их доме и просил посодействовать в решении данного вопроса. Причина заключалась в неисправности трансформатора. Депутат обратился к руководству Горэлектросетей и попросил устранить имеющиеся неполадки. Уже в течение дня подача электроэнергии в многоквартирный дом заявителя была возобновлена.

«Мы тщательно разбираем каждый вопрос, поднятый на приеме граждан. Для нас это возможность из первых уст узнать о том, что особенно волнует жителей, услышать и помочь каждому, кто в этом нуждается», – подытожил депутат Государственной Думы ФС РФ Сайгидпаша Умаханов.