Сергей Меликов осмотрел помещения будущего отделения фонда «Защитники Отечества» в Дагестане

Ранее президент России Владимир Путин утвердил создание государственного фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в ЛНР и ДНР, начиная с 2014 года, семьям этих категорий военнослужащих. Согласно указу, новая структура нужна «для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО, иных лиц и членов их семей». Учредителем фонда является Правительство РФ, работа структуры будет финансироваться из федерального бюджета и за счет добровольных взносов и пожертвований.

На одном из совещаний с руководителям ведомств Сергей Меликов поручил правительству Дагестана создать подразделение фонда в регионе до 1 июня. Напомним, с апреля прошлого года в Дагестане функционирует социальный фонд «Все вместе», созданный по инициативе главы республики. Его задача – оказание, помимо господдержки, дополнительной помощи семьям военнослужащих. Руководитель региона поручил трансформировать деятельность фонда, чтобы она соответствовала положению отделения «Защитники Отечества». Сегодня министр труда и социального развития РД Мурад Казиев отчитался о проделанной в этом направлении работе.

Региональное отделение будет функционировать на базе Минтруда Дагестана. Мурад Казиев подробно рассказал об оснащении фонда. Здесь открыты 11 кабинетов: конференц-зал, кабинет психолога, библиотека, детская комната, пункт выдачи средств реабилитации и другие. Общая площадь составляет свыше 360 квадратных метров.

«Созданы все условия для того, чтобы люди могли зайти, узнать о льготах, получить помощь. Здесь есть комната первичного осмотра, игровая комната, помещения для психологов и социальных координаторов», – рассказал министр.

Официальное открытие регионального отделения намечено на 30 мая, сообщил Мурад Казиев. До этого времени сотрудники фонда будут проходить обучение, чтобы в дальнейшем оказывать квалифицированную помощь обратившимся.

Планируется, что фонд будет координировать вопросы оказания помощи ветеранам СВО и семьям военнослужащих. В формате «единого окна» здесь можно получить все необходимые услуги. Отделение будет работать во взаимодействии с Минтруда, Минздравом, МФЦ и другими ведомствами для комплексного оказания помощи.

На сегодняшний день проведены все отделочные работы, завершается техническое оснащение кабинетов. Помещения спроектированы с учетом нужд маломобильных граждан.

На вопрос главы республики, как планируется выстроить взаимодействие фонда с муниципалитетами, Мурад Казиев ответил, что во всех городах и районах функционируют комплексные центры Минтруда, которые будут работать с фондом.