В Даргинском театре имени О. Батырая состоялся благотворительный театрализованный концерт «Навстречу Победе»

Едва утихли мелодии военных лет, которые звучали для жителей близлежащих улиц с Даргинского театра им. О. Батырая, вечером 5 мая на его сцене состоялся благотворительный театрализованный концерт «Навстречу Победе».

Даргинский театр также присоединился к Всероссийской акции «Окна Победы». Стараниями талантливого художника-декоратора театра Кадима Кадимова застекленный парадный вход учреждения был готов к встрече гостей.

Отрывком «Объявление войны» из спектакля «В ту ночь, готовясь умирать…» по пьесе народного писателя РД Ахмедхана Абубакара был начат праздничный концерт. Открывается занавес. Сквозь сумрак легко узнаваемый, бросающий в дрожь голос диктора Юрия Левитана сообщает о начале войны.

Тут же молодые ребята-добровольцы получают винтовки, прощаются с близкими и уходят в свой, как оказалось, последний бой.

Несмотря на то, что со времени окончания Великой Отечественной войны проходят десятилетия, артисты Даргинского театра вновь и вновь исполняют всеми любимые песни военных и послевоенных лет.

Ведущие концерта – талантливые вокалисты Алибхан Алибеков и Хузаймат Ибрагимова, приглашали на сцену солистов, дуэты и творческие коллективы, чьи песни были душевными, эмоциональными и искренними.

Вокальные номера артистов сменяли драматические военные сцены из постановок.

В программе концерта были представлены еще два отрывка из спектакля «В ту ночь, готовясь умирать…», а также отрывок из спектакля по пьесе Раисат Хубецовой «Материнское сердце». Зрители наградили талантливых артистов овациями за искренние эмоции и проникновенную игру, душевно передавших трагические события, от которых сжималось сердце и наворачивались слезы на глазах.

На сцене звучал и прекрасный литературный слог – стихи народных поэтов РД Рашида Рашидова и Сулеймана Рабаданова на даргинском языке продекламировали народный артист РД Мухтар Нухов и талантливая артистка театра Загидат Мусаева.

Яркие танцевальные номера подарили зрителям солисты образцового хореографического ансамбля «Избербаш» ДШИ им. Г. Гасанова (руководитель – лауреат государственной премии «Душа Дагестана» Луиза Иминова), выступившие с постановками «Калинка», «Ритмы Кавказа» и зажигательным лакским танцем.

Зал рукоплескал артистам, каждый из зрителей ушел с ностальгией и позитивным настроением. В отзывах и комментариях звучала благодарность в адрес участников, а также организаторов концерта – заведующей музыкальной частью театра Эльмиры Ибрагимовой, профессионалов своего дела – звукооператора Алексея Федотова и осветителя Мадины Омаровой.

Проникновенные выступления участников концерта, в которых прославлялись бессмертный подвиг и верность Родине героев-победителей, стали данью памяти погибшим солдатам Великой Отечественной войны, а также внесли частичку тепла и надежды в непростые будни тех, кто ждет возвращения живыми и невредимыми своих героев – участников СВО, приближающих нашу победу на рубежах Украины.