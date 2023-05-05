Рустам Рамазанов из Каспийска рассказал о службе по контракту

Министерство молодёжи Дагестана опубликовало в своём телеграм-канале интервью с Рустамом Рамазановым, контрактником из Каспийска, рассказавшем о своей службе на благо России.

Рамазан спустя три месяца срочной службы подписал контракт. В этом году он отправился на спецоперацию. После ранения находится дома, выступает наставником в проекте «Твой Герой».

Молодой боец награждён медалью Жукова, которая вручается от имени Президента РФ за мужество и отвагу.

«Я патриот своей страны, обязан защищать её. Патриотизм нельзя описать словами – это в сердце. Ты просто идёшь вперёд и несёшь в себе эту ценность.

Когда мы заезжали в Изюм, там нас уже ждала засада, ранили меня и командира. В этот момент я думал не о себе, а о только о том, как помочь своему товарищу. Больше трёх километров нёс его на себе, чтобы он вернулся домой. Это реальность.

Если бы меня спросили год назад, кем я вижу себя через 10 лет, я бы сказал – бойцом. Но сейчас состояние здоровья пока не позволяет вернуться в строй, поэтому я хочу заниматься развитием патриотики среди молодёжи, направлять молодых людей», — рассказал Рустам.

Источник: Дагестанская правда