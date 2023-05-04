ЗАМАНА - Заур Аскендеров встретился с ответственным секретарем Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» Денисом Кравченко

Заур Аскендеров встретился с ответственным секретарем Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» Денисом Кравченко

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04 мая, 2023. Четверг 12:55
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Заур Аскендеров встретился с ответственным секретарем Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» Денисом Кравченко

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров встретился с депутатом Государственной Думы ФС РФ, первым заместителем председателя Комитета ГД по экономической политике, ответственным секретарем Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» Денисом Кравченко. 

Заур Аскендеров встретился с ответственным секретарем Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» Денисом Кравченко

Он также является председателем Комиссии Бюро по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию. Ее цель - содействие ускоренному достижению технологического суверенитета страны.Денис Кравченко проинформировал о направлениях работы Комиссии - это наука и инновации, особые экономические зоны, кластеры, механизмы государственной поддержки промышленности, стимулирование городов с повышенным научным и трудовым потенциалом, подготовка кадров для технологического суверенитета, интеграция промышленности регионов в «Большую Россию» и другие.

Спикер парламента предложил рассмотреть возможность включения города Каспийска в один из проектов как динамично развивающегося города. Кроме того, подчеркнул Заур Аскендеров, Дагестан имеет большой потенциал развития промышленного производства строительных материалов, для этого в республике есть природные и трудовые ресурсы. В свою очередь Денис Кравченко отметил, что предложения будут изучены. После обмена мнениями было принято решение о дальнейшем взаимодействии.

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