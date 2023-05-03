Министр туризма и НХП Дагестана выступил на сессии по развитию туризма в СКФО в Минеральных Водах

В рамках I Кавказской инвестиционной выставки 2023 прошла сессия на тему «Туризм в СКФО: новые тренды и возможности». Участники обсудили возможности развития туризма в субъектах СКФО и межрегиональные маршруты как новый тренд укрепления сотрудничества между регионами и равномерного привлечения инвестиций в макрорегион.

В своем выступлении министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов сообщил, что правительственной рабочей группой определены границы наиболее перспективных территорий кластеров: «Прибрежный кластер», «Сулакский каньон», «Горный кластер», «Кластер активного туризма и рыболовства» и «Дербент – как новый центр туризма России на Каспийском море».

«Наряду с такими традиционными для Дагестана сегментами отдыха, как пляжный, этнокультурный, исторический и познавательный туризм, в республике набирают популярность новые направления: промышленный туризм, сельскохозяйственный и экотуризм, активный туризм (рафтинг, сапбординг как разновидность серфинга, парапланеризм), пеший и спортивный туризм», – отметил глава ведомства.

Так, в рамках развития промышленного туризма совместно с Агентством стратегических инициатив разработаны пять экскурсий и три промышленных туристических маршрута. Чиркейская ГЭС, Кизлярский коньячный завод, ООО ПП «Кизляр», завод «Дагестанстеклотара» и КФХ «Главрыба» уже проводят экскурсии на своих предприятиях. По словам Мерданова, ведется также совместная работа со всероссийским сообществом любителей пешего туризма над дагестанским отрезком большой кавказской тропы протяженностью более 400 км для развития пешего туризма.

Обсуждалось также создание туристско-рекреационного комплекса «Золотые пески» для развития инвестиционной площадки, стоимость реализации которого предполагает 1694,2 млн рублей, из которых внебюджетные источники – 887,250 млн рублей. Создание туристско-рекреационного комплекса «Каспий», расположенного в поселке Манас Карабудахкентского района, предполагает расширение санатория «Каспий», которое обойдется в 1653, 5 млн рублей, из которых 920, 400 ­– внебюджетные источники.

Кроме того, по проекту создания туристско-рекреационного комплекса ТРК «Сардар-Приморский» планируется строительство туристской инфраструктуры на побережье в Дербентском районе туристического оздоровительного комплекса. Объем финансирования составит 379 млн рублей.

В горной части республики ООО «Алияк» проводит реконструкцию санатория «Кпул-ятар», строительство гостиницы в Сулейман-Стальском районе. Работы завершатся в 2023-2025 годах. ООО «Север-М» работает над созданием туристско-рекреационного комплекса «Эколенд» в Хунзахском районе (объем финансирования ­– 355 млн рублей).

Глава ведомства рассказал о туристических проектах, запланированных в рамках плана мероприятий по комплексному развитию города Дербента, а также строительстве МКР «Лазурный берег» площадью застройки 4 986 586 кв. метров.

Спикерами мероприятия также стали исполнительный директор АО «КАВКАЗ.РФ» Хасан Тимижев, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, главы туристических ведомств в регионах СКФО и представители различных туристических отраслей.