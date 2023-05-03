ЗАМАНА - На площадке КИВ обсудили подготовку к проведению в Дагестане Российской выставки племенных овец и коз

На площадке КИВ обсудили подготовку к проведению в Дагестане Российской выставки племенных овец и коз

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03 мая, 2023. Среда 14:31
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На площадке КИВ обсудили подготовку к проведению в Дагестане Российской выставки племенных овец и коз
Во вторник, 3 мая, в рамках Кавказской инвестиционной выставки в Минводах, заместитель Правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов принял участие в сессии «Развитие фермерского животноводства в АПК: новые возможности и решения».
На площадке КИВ обсудили подготовку к проведению в Дагестане Российской выставки племенных овец и коз

Модераторами сессии выступили заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин, директор департамента Минэкономразвития РФ Камиль Бексултанов, гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов, президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов и другие.

Сессия была посвящена вопросам развития мясного овцеводства в Северо-Кавказском федеральном округе и совершенствование мер господдержки в этом сегменте. На ней также рассмотрели комплексную программу индустриального мясного овцеводства в СКФО, возможности лизинга для развития подотраслей АПК, банковскую поддержку фермерского животноводства, перспективные направления генетики в отечественном овцеводстве, интеграцию малых и средних хозяйств в товарное производство, оснащение отрасли кадрами.

По словам Андрея Разина, ведомство последовательно и системно оказывает поддержку этому сектору животноводства, способствуя его поступательному развитию. Ежегодно производителям в этом сегменте выделяются средства федерального бюджета, которые направляются на строительство современных овцеводческих ферм, приобретение техники, племенного молодняка и многое другое.

В настоящее время Минсельхоз России прорабатывает изменения в действующие меры господдержки. В частности, с 2024 года для СКФО ожидается расширение перечня возможных получателей субсидий и увеличение их доступности для малых форм хозяйствования. Для компенсации прямых понесенных затрат на создание и модернизацию овцеводческих комплексов мясного направления планируется снизить критерий мощности объектов до не менее 3 тыс. скотомест.

Вместе с тем прорабатывается возможность компенсации прямых понесенных затрат на создание и модернизацию откормочных площадок мощностью не менее 3 тыс. скотомест. При расчете субсидий на поддержку овцеводства и козоводства будет установлен повышающий коэффициент 1,2. Кроме того, максимальный срок предоставления льготных инвестиционных кредитов со ставкой до 5% составит для овцеводческих комплексов до 15 лет.

Также в рамках сессии особое внимание было уделено предстоящей XXIII Российской выставке племенных овец и коз, которая впервые пройдет в Дагестане. Масштабное мероприятие запланировано на 16-19 мая и соберет животноводов из 23 регионов.

После официальной части Нариман Абдулмуталибов в неформальной обстановке заместителю министра сельского хозяйства России Андрею Разину и президенту Национального союза овцеводов Хароном Амерхановым доложил о ходе подготовке выставки и заверил, что мероприятие состоится на высоком уровне.

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