ЗАМАНА - «Движение Первых» Республики Дагестан запускает проект «Мы – граждане России!»

«Движение Первых» Республики Дагестан запускает проект «Мы – граждане России!»

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03 мая, 2023. Среда 09:51
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«Движение Первых» Республики Дагестан запускает проект «Мы – граждане России!»

Получение первого паспорта – особенный момент для каждого подростка. Церемония вручения паспорта может оставить воспоминания на всю жизнь, и «Движение первых» это доказало. 19 мая активистам движения республики, которые впервые получают паспорт, предоставляется уникальная возможность получить документ в торжественной обстановке.

«Движение Первых» Республики Дагестан запускает проект «Мы – граждане России!»

Регистрируйся на сайте Будьвдвижении.РФ, подавай заявку на проект «Мы-граждане России«, чтобы получение паспорта стало для тебя не только формальностью, но и возможностью стать полноправным членом общества и внести свой вклад в развитие нашей страны. Напомним, что 12 апреля в торжественной обстановке паспорт получили более 500 активистов «Движения Первых» республики.

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