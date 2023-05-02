ЗАМАНА - Дагестан и Росагролизинг подписали соглашение о сотрудничестве

Дагестан и Росагролизинг подписали соглашение о сотрудничестве

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02 мая, 2023. Вторник 16:52
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Дагестан и Росагролизинг подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 2 мая, в рамках первой Кавказской инвестиционной выставки глава Дагестана Сергей Меликов и генеральный директор АО «Росагролизинг» провели рабочую встречу, на которой обсудили экономические перспективы региона, возможности льготного лизинга и новые программы для развития АПК.

Дагестан и Росагролизинг подписали соглашение о сотрудничестве

В целях наращивания сотрудничества с сельхозтоваропроизводителями республики между Росагролизингом и Дагестаном было подписано соглашение. Сергей Меликов и Павел Косов скрепили документ своими подписями.

Сергей Меликов подчеркнул, что «Росагролизинг» для Дагестана – надёжный партнёр, вместе с которым регион успешно решает вопросы развития агропромышленного комплекса.

«Мы видим, что с каждым годом интерес аграриев Дагестана к льготным лизинговым программам только растёт. Если в 2016 году на долю Росагролизинга приходилось 11% закупок техники, то в прошлом году этот показатель достиг 55,6%. Сегодняшнее соглашение позволит расширить сотрудничество с Росагролизингом, модернизировать наши предприятия, а значит – и дальше улучшать показатели в сфере сельского хозяйства, которыми мы по праву гордимся», – отметил глава Дагестана.

«Росагролизинг с 2008 года инвестировал в Дагестан свыше 2 миллиардов рублей и поставил на поля республики 971 сельхозмашину. В планах – расширять сотрудничество с республикой, реализовывая как крупные инвестиционные проекты, так и проекты, направленные на техническую модернизацию дагестанского агропрома», – подчеркнул Павел Косов.

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