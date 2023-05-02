Предпринимателям Дагестана помогут разработать сайт

В рамках услуги «Создание сайтов» специалисты центра разработают для предпринимателей дизайн-макет и создадут лендинговую страницу (одностраничний сайт), разработают дизайн-макет, создадут интернет-сайт и тд. Услугой могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Дагестана, включенные в единый реестр субъектов МСП, а также самозанятые. Подробнее читайте по ссылке.



Источник: https://mirmol.ru/novosti/predprinimateljam-dagestana-pomogut-razrabotat-sajt/