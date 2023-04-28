Открыл и вел мероприятие заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер России в своем выступлении нацелил регионы на ускоренное решение задач по развитию дорожной отрасли страны.

Марат Хуснуллин, в частности, подчеркнул значимость строительства обходов трех городов Дагестана в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Текущие геополитические условия диктуют изменение логистических цепочек и переориентацию на южное и восточное направления. Наши крупнейшие дорожные проекты связаны с маршрутом "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока и международным маршрутом "Север – Юг". Кроме того, развиваем железнодорожную инфраструктуру Восточного полигона», – сказал Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что важно обеспечить необходимой инфраструктурой растущий грузооборот с Востоком, создать обходы Каспийского моря с выходом через Иран на Индию.

«Для этого ускоренно работаем по строительству обходов Астрахани, Хасавюрта, Дербента, Махачкалы», – отметил вице-премьер.

Ещё одним направлением он назвал Азово-Черноморский бассейн. В этом контексте стоит новая задача построить автомобильное кольцо вокруг Азовского моря.

Для достижения всех целей, по словам зампреда федерального правительства, был утверждён пятилетний план дорожной деятельности с общим объёмом финансирования из всех источников почти 13 трлн рублей. «Росавтодором с регионами подписаны меморандумы по региональным опорным сетям. При этом важно увязать проекты со всеми программами, тогда синергетический эффект от них будет гораздо выше. Прошу глав регионов обратить на это внимание», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства.

Комментируя, премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что Правительство РФ уделяет самое пристальное внимание развитию международного транспортного коридора «Север – Юг», в том числе участку, проходящему по территории Республики Дагестан.

«Проводится большая работа по реконструкции автомобильных пунктов пропуска на Российско-Азербайджанской границе с увеличением пропускной способности в более чем 5 раз. В свете этого, очень своевременными оказались решения Правительства РФ по строительству и реконструкции участков федеральных автодорог в обход городов Хасавюрт, Махачкала, Дербент.

Реализация этих проектов оптимизирует транспортную схему федеральных дорог, снимая нагрузку с улично-дорожной сети указанных городов, что значительно увеличит среднюю скорость транспортного потока, повысит пропускную способность, снизит количество дорожно-транспортных происшествий и улучшит экологическую обстановку в городах», - прокомментировал премьер-министр.

Отметим, что в работе научно-практической конференции «Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов РФ», проходящей в Казани, принимает участие делегация Минтранса Дагестана под руководством министра Джамбулата Салавова.