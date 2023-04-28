Зам. начальника ГУ МЧС Дагестана рассказал о рисках весенне-летнего периода в регионе

«Если говорить об основной угрозе, которая сейчас возникает у нас в республике, – это паводки, сели, оползни и подобные явления, которые по большей части связаны с активным снеготаянием в горах и одновременно с этим накладываются ливневые дожди. Когда все эти явления происходят по отдельности, то в целом процесс идет достаточно спокойно», – заявил зам. начальника ГУ МЧС по РД. Как отметил Девришбеков, прогноз на текущий год такой же, как и в прошлые годы, даже чуть более благоприятнее, так как запас снега в горах на 10% меньше, чем обычно. Но несмотря на благоприятный прогноз, противопаводковой комиссией региона обследованы все опасные участки и сформирован перечень работ, которые в настоящее время продолжаются. Основные угрозы, если смотреть по паводкам, представляют реки Терек, Самур и Сулак, отметил зам. начальника чрезвычайного ведомства. Если Сулак и Самур набирают воду в наших горах и есть возможность более точно прогнозировать повышение уровня воды, то Терек идет по другим субъектам Северного Кавказа, и уже тут необходимо взаимодействовать с коллегами из других регионов, ведь несвоевременное реагирование может нанести большой урон жителям близлежащих населенных пунктов. «На текущий момент мы переведены на усиленный режим работы. Все силы и средства, которые находились в резерве, вводятся в боевой расчет и готовы к реагированию на чрезвычайные ситуации», – уточнил Девришбеков. В ходе пресс-конференции зам. начальника ГУ МЧС Дагестана рассказал и о работе Минприроды региона по установлению границ зон затопления, подтопления. «В настоящее время в регионе определены все места, где находятся зоны возможного затопления и подтопления. Общая идея этой работы заключается в том, что при планировании расширения городов и районов учитывалось, что данная зона паводкоопасная, то есть установление таких границ предотвратит размещение объектов строительства в потенциально опасных местах», – констатировал собеседник. Что касается туристического сезона в Дагестане, Муслим Девришбеков заверил, что нет никаких ограничений по маршрутам, прогноз благоприятный. Он также призвал туристов проходить регистрацию своего маршрута для безопасности и порекомендовал скачать мобильное приложение МЧС России, функционал которого позволяет пользователю быстро сориентироваться при возникновении чрезвычайной ситуации: связаться со спасателями, определить геолокацию, ознакомиться с памятками и рекомендациями по действиям в любых ЧС, будь то паводки, оползни или же землетрясения. Более подробную информацию о пресс-конференции вы можете получить в прикрепленном видео.