Сергей Меликов встретился с участниками акции «Вахта Героев Отечества»

В Дагестане она проводится с 2020 года. Традиционно Герои Отечества встречаются с представителями ветеранских, волонтерских, молодежных, военно-патриотических организаций по всей республике. Проводятся уроки Мужества в школах, вузах, кадетских корпусах, воинских коллективах.

До начала мероприятия в фойе махачкалинского Дома дружбы руководитель республики возложил цветы к портретам дагестанцев-участников СВО, удостоенных звания Героя России.

«Многонациональный народ страны из поколения в поколение чтит и помнит доблестных воинов, внёсших большой вклад в укрепление безопасности государства и совершивших мужественные поступки. Выражаю признательность всем участникам проекта, кто своими поступками, трудом и примером доказывает, что сражаться, созидать, работать для блага России – это и есть высшая награда.

За плечами каждого – свой подвиг, в котором сплелись личное мужество и самоотверженность, готовность пожертвовать собой ради товарищей, выполнить поставленные задачи», – поприветствовал гостей Сергей Меликов.

Особые слова были обращены в адрес тех, кто ценой своей жизни в боевом строю защищает российскую землю и национальные интересы страны. Глава республики процитировал народного поэта РД Расула Гамзатова: «Война не рождает людей, но она прибавляет на земле героев».

За проявленное мужество и отвагу семеро уроженцев Дагестана удостоились высшей награды страны – Героя России. Это Нурмагомед Гаджимагомедов, Эседулла Абачев, Энвер Набиев, Руслан Курбанов, Исрафил Магомедов, Михаил Абрамченко.

Среди них – старший лейтенант, командир взвода гвардейской мотострелковой дивизии Шамиль Магомедов. Прикрывая своих сослуживцев, он погиб, но дал боевым товарищам отойти на защищенные рубежи.

В рамках встречи Сергей Меликов передал матери Героя России Сабине Магомедовой «Золотую Звезду». Прикрывая своих сослуживцев, он дал боевым товарищам отойти на защищенные рубежи.

В сложных условиях в зоне СВО при выполнении поставленной задачи по охране Запорожской атомной электростанции росгвардейцы Шахбазов Эльмар Сулейман-Оглы, Мирзалиев Мирзали Кадашевич, Гаджиев Васиф Ильясович в районе Каховского водохранилища ценой собственной жизни отражали непрекращающиеся удары противника. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента России они награждены орденами Мужества.

Награды в этот день были переданы их родным и близким.

Не только военнослужащие демонстрируют примеры героизма, но и люди, казалось бы, мирных профессий, отметил глава Дагестана, говоря о дагестанце Абдурахмане Абдурахманове, который работал на новых территориях энергетиком и пытался помочь мирным жителям.

«Сегодня неонацисты на Донбассе не щадят никого: ни стариков, ни женщин, ни детей», – добавил Сергей Меликов.

Родным Абдурахмана Абдурахманова глава региона также передал орден Мужества.

«Подвиг, который совершили ваши сыновья, братья, мужья лишил вас самых дорогих людей. Но я уверен, они, настоящие горцы, воспитанные в интернациональных дагестанских семьях, не могли поступить иначе. Они отдали жизнь за Отечество, за мирное небо над родным домом.

Мы будем делать всё возможное, чтобы не оставить вас в трудную минуту. Спасибо вам большое за ваше мужество и терпение, умение жить вопреки ударам судьбы! Вы воспитали храбрых сыновей, настоящих патриотов Родины. Вечная им слава!» – сказал глава Дагестана.

При этом Сергей Меликов подчеркнул, что героями являются не только те, кому вручают «Золотую Звезду», но и те, чей подвиг оценен орденами Мужества и медалями «За отвагу». «Именно этими наградами, которые говорят сами за себя, в большинстве своем отмечаются наши земляки. И у нас нет другого выбора – только Победа! Свой вклад в нее уже внесли ваши близкие», – обратился к семьям военнослужащих Сергей Меликов.

Память обо всех погибших в ходе специальной военной операции почтили минутой молчания.

«На таких примерах – на подвигах тех, кто присутствует в этом зале, и тех, кто никогда уже не сможет быть рядом с нами, воспитывается наша молодежь, формируется патриотизм и чувство гордости за нашу республику и всю страну, уважение к памяти подвигов героев Отечества. Летопись российской славы никогда не будет прервана. Отвага, патриотизм, готовность в трудную минуту взять ответственность на себя роднят людей самых разных национальностей, вероисповеданий, профессий и возрастов. Эти качества были, есть и останутся в крови и характере нашего народа», – подчеркнул Сергей Меликов.

Сохранить лучшие традиции и преемственность поколений, поддержать дух патриотизма, – это, по мнению члена Российской Ассоциации Героев Ирины Лампатер, одна из главных задач на сегодняшний день.

«Никто, кроме героев, прошедших горячие точки, не сможет сделать это лучше. Встречи с детьми и молодежью, которые проводятся в рамках акции “Вахта Героев Отечества”, очень нужны нам всем. Хочу поблагодарить главу Дагестана, секретаря Совета Безопасности республики, министра по национальной политике региона за теплый прием», – сказала Ирина Лампатер.

По словам Героя России Геворка Исаханяна, сегодня дагестанцы в числе первых по всем направлениям: «Они служат в разных родах войск и, что самое главное, среди представителей дагестанского народа немало добровольцев. Я был поражен, узнав о 57-летнем отце пятерых детей, добровольно отправившимся защищать Родину. О нем стоит рассказывать. Родным и близким погибших я хочу пожелать стойкости. Ребята достойно выполнили свои задачи и в истории Дагестана навечно останутся Героями».

Как отметил руководитель Дагестанского регионального отделения Российской Ассоциации Героев Магомед Баачилов, на сегодняшний день в Ассоциации состоят 603 Героя России. При этом высочайшего звания удостоены 45 дагестанцев.

Напомним, проект «Вахта Героев Отечества» реализуется Российской Ассоциацией Героев при активной поддержке и участии Администрации Президента РФ и Общественной палаты РФ уже более 10 лет. За это время в субъектах России проведено 96 Вахт Героев Отечества. Цель проекта – придать дополнительный импульс патриотическому воспитанию молодого поколения через живое общение с героическими личностями, посвятившими свою жизнь служению родной земле.

В эти дни, помимо других муниципалитетов, гости посетят и Гуниб, где примут участие в митинге-концерте, посвящённом поддержке курса Президента России и участников СВО, возложат цветы к мемориалу «Белые журавли», а также ознакомятся с другими достопримечательностями Гунибского района.