Сергей Меликов провёл личный приём граждан

Первым глава региона выслушал отца погибшего в СВО военнослужащего. Ибрагим Гасанов обратился к Сергею Меликову от имени жителей села Туршунай Бабаюртовского района с просьбой о содействии в капитальном ремонте центральной улицы населённого пункта. По словам Ибрагима Гасанова, там проживают семьи девяти участников специальной военной операции.

«Наше село очень старое. Улица протяженностью больше километра, а асфальта нет. Детям приходится ходить в сапогах и носить с собой сменную обувь в школу», – рассказал Гасанов.

Эта дорога, отметил глава Бабаюртовского района Даниял Исламов, включена в программу местных инициатив. Заявка по ней направлена в Минэкономразвития региона.

«Финансирование по данной программе предполагается из трех источников – республиканского и местного бюджетов, а также за счет средств меценатов, которыми в данном случае выступают сами жители села. Дорога может быть построена и за счёт средств дорожного фонда. Однако в таком случае сроки строительства будут перенесены на середину следующего года», – пояснил руководитель Минэка республики Гаджи Султанов.

Глава Дагестана, комментируя, предложил руководителю муниципалитета встретиться с жителями села и разъяснить ситуацию: «Если в прошлом году вы уже отремонтировали одну из дорог в данном населенном пункте, а в этом планируете провести реконструкцию в других селах, так и надо сказать об этом людям. Я против того, чтобы жители сами собирали деньги на решение таких вопросов. Считаю, что лучше это сделать без их участия. Мы запланируем строительство дороги на следующий год, чтобы не ущемлять интересы других сёл, которые стоят в очереди. Я обещаю, что в 2024-м мы проведем качественный ремонт этой дороги».

На встрече Сергей Меликов поинтересовался у Ибрагима Гасанова, нужна ли иная помощь семье погибшего сына. «Мы всегда на связи и готовы оказывать всю возможную поддержку», – сказал глава региона, выразив соболезнование отцу военнослужащего и поблагодарив его за достойное воспитание сына.

Рассмотрел глава региона и обращение жителей села Новосельское Хасавюртовского района. От имени односельчан Адам Хабетов попросил главу Дагестана помочь со строительством нового здания участковой больницы.

Медучреждение, построенное ещё в советские годы, рассчитано не только на Новосельское, но и близлежащие села. Больница обслуживает свыше 13 тыс. человек. Сегодня она, подчеркнул обратившийся, в аварийном состоянии. Весь персонал переведен в другое здание, приспособленное под больницу, где нет возможности для проведения диагностики и лечения.

«Мы очень нуждаемся в этой стройке, так как медики работают без условий уже 1,5 года. Нам обещают, что во втором полугодии закупят модульные конструкции новой больницы», – рассказал Хабетов.

В настоящее время, по данным профильного министерства, проработаны медико-техническое задание и ПСД для строительства объекта, определен участок, решен вопрос с техприсоединением. В планах – возвести новое модульное учреждение в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2024 году.

Глава Дагестана поручил ответственным структурам контролировать этот процесс на каждом этапе.

О проблеме с водоснабжением жилых домов в селе Бускри Дахадаевского района рассказал главе региона Рабадан Абдуллаев. «В 2019 году нам пообещали провести воду в наш населённый пункт. Однако до сих пор ни скважины, ни водопровода нет», – сказал он.

Как отметил министр экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов, проектная документация на объект в текущем году получила положительное заключение экспертизы. Предусмотрено строительство магистрального и внутрипоселкового водопроводов, установка обеззараживания и резервуаров на 100 кубических метров.

«Обеспечить качественной водой – непростая задача. Нужно проверить источники, чистоту воды. То есть требуется время и финансовые возможности. Деньги на эти цели частично были выделены в прошлом году, но ввиду того, что не было сделано необходимых расчетов, вопрос не решился. Мы запланируем в рамках республиканской инвестиционной программы средства на строительство водовода на следующий год и в начале 2024-го начнём работы», – ответил на обращение Сергей Меликов.

На приём граждан была приглашена также Айбике Идрисова из Избербаша. Напомним, ранее она обратилась к главе региона с просьбой о встрече. Женщина переживает, что её с мужем могут выселить из служебной квартиры.

По предварительной информации, вместе с супругом – преподавателем филиала ДГУ города Избербаша – женщина долгое время проживала в служебной квартире, которая принадлежала университету. В 2006 году их дом был признан аварийным, взамен аварийного жилья собственнику была предоставлена новая квартира, которую вуз предоставил в качестве служебной семье Идрисовых. Впоследствии выяснилось, что ДГУ владело признанным аварийным домом на праве оперативного управления. Сам дом находится в федеральной собственности, в связи с чем было принято решение о выселении Идрисовых. Взамен ни новое жильё, ни земельный участок под строительство дома семье не предложили.

«Семьёй из трех человек мы проживаем в квартире площадью 48 кв.м. Дом меня устраивает, и другого жилья у нас нет. Прописана я в старом аварийном доме. Сейчас городская администрация обвиняет меня в самозахвате», – разъяснила Идрисова.

Обращаясь к мэру Избербаша Магомеду Исакову и ректору ДГУ Муртазали Рабаданову, Сергей Меликов предложил решение вопроса: «Закона, который обязывал бы вас выгнать семью на улицу в интересах сохранения федеральной собственности, нет. Но у вас есть все полномочия, чтобы узаконить проживание этих людей в квартире. Служебное жилье они занимают уже 24 года. Вполне обоснованно женщина подала в суд с целью получить законную прописку, без которой невозможно даже рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь. Давайте закончим с бюрократией!».

Руководитель города со своей стороны пообещал оперативно решить проблему. Это должно быть сделано до конца мая, установил срок глава Дагестана. Минстрою региона поручено взять этот вопрос на контроль.

«Нужно не заниматься отписками, а реально снимать проблемы людей. Интересы человека должны быть для вас на первом месте!», – подчеркнул руководитель субъекта, обращаясь к присутствующим чиновникам.