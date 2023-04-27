Под руководством Сергея Меликова обсудили улучшение инвестклимата и развитие бизнеса в Дагестане

Перед началом обсуждения глава региона отметил важность постоянного взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества. По его мнению, сегодня необходима консолидация и системная работа по ряду направлений, в том числе сельское хозяйство и туризм.

Поддержка бизнеса и выход «из тени»

Бизнес-омбудсмен Мурад Далгатов рассказал о проблемах бизнеса в республике. Несмотря на санкционное давление, в 2022 году наблюдается рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 4% по сравнению с 2021 годом.

Наблюдается положительная динамика и по ряду других показателей: более чем на 5% выросло среднее число сотрудников частных предприятий, в 5 раз увеличилось число самозанятых и на 30% – объем налоговых поступлений по упрощенной системе налогообложения.

Омбудсмен предложил создать механизм управления «теневой» экономикой и инвестиционным развитием – институт инвест-кураторов. Закрепить полномочия предлагается за отдельными должностными лицами в каждом органе исполнительной власти и муниципальных образованиях.

В продолжение темы Мурад Далгатов представил опрос предпринимательского сообщества республики по оценке условий ведения бизнеса. В нем приняли участие более тысячи респондентов из всех муниципалитетов. Кроме того, он доложил о проблемах, с которыми бизнесмены обращаются к уполномоченному. Среди наиболее частых проблем – сложности при переводе земель из одной категории в другую, подключении к энергосетям, недостаток стоянок для большегрузного транспорта, дефицит квалифицированных кадров, в том числе в сферах промышленности и строительства.

Сергей Меликов заверил, что пожелания бизнес-сообщества будут учтены, а требования к ним остаются прежними – работа «вбелую» по всем направлениям.

Глава региона добавил, что предстоит комплексная работа, в которой должны участвовать все республиканские ведомства. По его словам, сегодня государство основную ставку в развитии страны делает именно на предпринимательство.

О совершенствовании нормативно-правовой базы в инвестиционной и предпринимательской сферах рассказал первый вице-спикер дагестанского парламента Юрий Левицкий. По этому направлению в 2022 году и в первом квартале 2023 года уже принято 16 законопроектов. Юрий Левицкий подробно рассказал о ряде законопроектов, принятых за последняя время для оказания поддержки предпринимателям.

Реализация инвестиционных проектов

Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гусейн Гусейнов рассказал о сопровождении и поддержке инвестпроектов в республике. Ведомство разработало порядок организации сопровождения проектов по принципу «одного окна», создан реестр инвестиционных проектов. Документ согласован и внесен в Правительство РД в установленном порядке.

В республике функционирует Инвестиционная карта Дагестана. Портал дополняют сведениями по объектам инженерной, транспортной, туристической инфраструктуры, агропромышленным и другим объектам, которые будут использоваться инвесторами для принятия решения при вхождении в регион. Кроме того, агентство еженедельно проводит «Час инвестора» с привлечением профильных специалистов органов власти и ресурсоснабжающих организаций. На встречах участники обсуждают проблемы реализации инвестпроектов и способы их решения.

«Такой формат диалога позволяет оперативно находить пути решения проблемных вопросов с определением сроков и ответственных лиц», – добавил Гусейнов.

По словам руководителя ведомства, одна из основных задач этого года – активное вовлечение муниципалитетов в инвестиционную деятельность. Планируется проведение Ярмарок вакансий и Дней открытых дверей на площадках инвестпроектов в городах и районах.

В планах у агентства и организация взаимодействия с корпорацией ВЭБ.РФ, Кавказ.РФ и с крупными банками с целью оказания муниципалитетам господдержки, в том числе льготного кредитования. Планируется синхронизация регионального и муниципального уровней инвестиционных стандартов.

Глава Дагестана поручил уделять особое внимание правильному сопровождению инвестиционных проектов. Это, по его мнению, позволит успешно реализовывать прорывные для республики проекты.

Завершая, Сергей Меликов напомнил, что в ближайшее время республика примет участие в трех крупных форумах: Кавказской инвестиционной выставке, Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», Петербургском международном экономическом форуме. По окончании этих мероприятий пройдет очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, на котором будут определены векторы работы на следующий год.