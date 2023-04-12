ЗАМАНА - Давуд Сулейманов принял участие в обсуждении весенней призывной кампании Рутульского района

Давуд Сулейманов принял участие в обсуждении весенней призывной кампании Рутульского района

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12 апреля, 2023. Среда 10:23
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Давуд Сулейманов принял участие в обсуждении весенней призывной кампании Рутульского района

Депутат Народного Собрания Давуд Сулейманов в рамках рабочей поездки в Рутульский район принял участие в расширенном совещании по вопросам организации и проведения весенней призывной кампании.

Давуд Сулейманов принял участие в обсуждении весенней призывной кампании Рутульского района



В мероприятии приняли участие ответственные работники районной администрации, главы сельских поселений.

Давуд Сулейманов призвал собравшихся активизировать информационно-разъяснительную работу с населением на местах по призыву на срочную службу и дополнительным социальным льготам и гарантиям, которые дает служба по контракту.

Отметим, что весенняя призывная кампания, стартовавшая по всей стране 1 апреля, продлится до середины июня. 

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