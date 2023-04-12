Ильяс Мамаев принял участие в заседании Госдумы по вопросам расследования обстоятельств, связанных с созданием биолабораторий на Украине





На заседании были представлены итоговые документы и материалы, полученные в ходе парламентского расследования, созданной в марте 2022 года комиссии палат Федерального Собрания РФ.





Как отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, в этом направлении проведена огромная работа и собрана доказательная база.

Он подчеркнул, что необходимо призвать к ответственности Викторию Нуланд и всех, кто причастен к военно-биологическим экспериментам.



Сопредседатель Комиссии, заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, обратила внимание на то, что при содействии киевского режима США создали на территории Украины более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами Украины.





Заместитель Председателя ГД сделала акцент на том, что США и Украина нарушают базовые положения Конвенции ООН о запрете биологического оружия и нормы международного гуманитарного права.



В связи с этим, Комиссия предложила МИД РФ продолжить вести активную и наступательную работу по инициированию международного расследования и наполнения КБТО реальными инструментами контроля.