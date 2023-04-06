Всероссийский творческий конкурс для представителей СМИ начал прием заявок

Агентство информации и печати Республики Дагестан объявляет прием заявок на Всероссийский творческий конкурс для представителей СМИ «Расул Гамзатов – Родина в наших сердцах на века».

Общий премиальный фонд конкурса составляет 380 000 рублей.

Целью конкурса является создание публицистических материалов, посвященных Р. Гамзатову, в ознаменование его векового юбилея, приобщение к литературному наследию Р. Гамзатова, воспитание патриотизма, нравственных и эстетических ориентиров, понимания красоты родного языка на примере его произведений, популяризация его жизненного и творческого пути.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

• «Лучший публицистический материал» (статья, заметка, очерк, эссе),

• «Лучший видеоматериал» (документальный фильм, репортаж, телепередача) (направляется ссылка на скачивание файла и электронный носитель);

• «Лучший аудиоматериал» (репортаж, радиопередача, подкаст) (направляется ссылка на аудиофайл).

Конкурсные работы должны отвечать следующим требованиям:

-работа должна быть создана на русском языке либо на языках народов России (с заверенным редакцией СМИ переводом на русский язык в текстовом виде);

-тематика конкурсных заявок должна соответствовать целям Конкурса;

-материал должен быть опубликован / размещен в 2023 году;

— объем публицистического материала должен быть не менее 3 500 знаков, но не более 10 000 знаков без учета пробелов;

-объем аудио-видеоматериалов – не более 30 минут.

В конкурсе могут принять участие авторы (авторские коллективы), редакции печатных, электронных и сетевых СМИ, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Заявки направляются в Агентство информации и печати РД по адресу: 367018 Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. Насрутдинова, 1а (2-й этаж) или на адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с пометкой «100-летие Расула Гамзатова» до 30 ноября 2023 года.