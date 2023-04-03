В Махачкале завершился VII Всероссийский турнир по русским шашкам среди мужчин, посвящённый памяти государственного политического деятеля Республики Дагестан Гаруна Курбанова

Турнир прошёл в интересной борьбе, где к финишу с одинаковым результатом по 6,5 очков из 9 подошли три участника.

По дополнительным показателям победителем во второй раз стал мастер спорта из далёкого Красноярска Игорь Павлов. Ранее он побеждал в 2018 г.

Второе место заняла многократная чемпионка мира, лучшая шашистка мира Жанна Бупеева (девичья фамилия-Саршаева). Уроженка Астрахани, которая представляет Челябинскую область. Это третий подиум у Жанны. Ранее она дважды занимала 3 места.

Бронзовым призёром турнира стал Убуша Ангряев. Убуша с этого года вновь представляет свой родной город Астрахань. Убуша стал трёхкратным призёром турнира.

На этот раз лучший из дагестанцев - опытный Шамиль Алиев набрал 5 очков, занял 9 место среди 26 участников.

Помимо них организаторы наградили и лучших среди ветеранов: 1 место - Анатолий Альникин (Ставропольский край), 2место - Казбек Логические (РСО-Алания), 3 место - Шамил Алиев (Махачкала).