В рамках заседания были рассмотрены следующие вопросы: исполнение решений, принятых по итогам заседания Совета при главе РД по делам инвалидов, состоявшегося 9 декабря 2022 года, о развитии базы отдыха для инвалидов-ампутантов «Весна» и создание центра реабилитации военнослужащих, получивших ранения во время специальной военной операции.

По первым двум вопросам с докладом выступил министр труда и социального развития региона Мурад Казиев. По озвученным сведениям, на последнем заседании Совета при главе РД по делам инвалидов под руководством Сергея Меликова было рассмотрено порядка 15 проблем инвалидов, которые необходимо было решить в установленные сроки. В своем выступлении Казиев рассказал, какие меры предприняты на сегодняшний день.

«По вопросу создания на базе вновь открывающихся детсадов малокомплектных групп для детей с ментальными и психофизическими нарушениями проведена следующая работа. В целях выявления потребности в местах для обучающихся с задержкой психического развития и расстройством аутистического спектра в дошкольных образовательных организациях республики проведен мониторинг, по итогам которого определено, что в 5 муниципальных образованиях имеется потребность в 21 месте для детей с ЗПР и в 4 местах для детей с расстройством аутоиммунного спектра», - сообщил он.

Всего количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях с ЗПР составило 253 воспитанника. В связи с этим главам муниципалитетов, где запланировано в 2023 году открытие 26 новых детсадов, рекомендовано предусмотреть открытие компенсирующих групп.

«По вопросу внесения предложений по приобретению спецавтотранспорта для перевозки детей с ОВЗ в образовательные учреждения республики. Проведённый анализ показал наличие в 6 муниципалитетах республики 113 детей указанной категории, посещающих общеобразовательные организации.

При этом в рамках региональной госпрограммы «Развитие образования в Республике Дагестан» средства на закупку школьного транспорта не предусматриваются.

Поставляемый в республику школьный транспорт закупается за счет средств федерального бюджета и в рамках этого не предусматривается закупка специализированного транспорта. Учитывая это, отмечаю необходимость предусмотреть дополнительные средства в республиканском бюджете на закупку спецтранспорта», - продолжил он.

Казиев также сообщил, что практически решен вопрос с предоставлением помещений для функционирования благотворительного фонда «Колесо добра» и ООО «Время перемен».

В настоящее время Минимуществом Дагестана совместно с администрацией г. Махачкалы и руководителями указанных организаций прорабатывается вопрос предоставления помещений.

Что касается вопроса образования экспертной рабочей группы для проведения анализа соблюдения на объектах туристской инфраструктуры нормативных требований по обеспечению доступности для инвалидов, в том числе пляжей и зон отдыха, то на сегодняшний день приказом Минтуризма РД утвержден состав экспертной рабочей группы для проведения анализа соблюдения на объектах туристской инфраструктуры нормативных требований по обеспечению доступности для инвалидов.

«В состав рабочей группы вошли представители Минтуризма, Минтруда, общественных организаций инвалидов РД и Общественного совета при Минтуризме РД. В соответствии с утвержденным планом-графиком выездов, рабочей группой обследованы объекты туристской инфраструктуры городов Махачкалы и Каспийска», - доложил министр.

Переходя к вопросу развития базы отдыха для инвалидов-ампутантов «Весна», Казиев напомнил, что организация была создана в 2002 году в целях оказания поддержки маломобильных групп населения.

Как сообщил Казиев, уже на протяжении 8 лет, в период с 2014 по 2022 гг., общество инвалидов-ампутантов «Весна» является победителем конкурсного отбора проектов социальной направленности, проводимого ежегодно Минтрудом РД.

«Благодаря господдержке инвалиды указанных категорий могут беспрепятственно отдохнуть на берегу Каспийского моря, заниматься спортом, поправлять не только физическое, но и психическое здоровье путем общения с людьми, столкнувшимися с той же проблемой. За годы реализации проектов на базе отдыха построен мост, входящий в море, с помощью которого инвалиды-ампутанты и инвалиды с нарушениями опорно-двигательной системы, могут беспрепятственно пройти на берег моря, а также самостоятельно искупаться в море, спустившись в него при помощи лифтов, установленных на мосту. Также проведено обустройство самой базы отдыха: установлены беседки, закуплена необходимая мебель, спасательные жилеты, построены комнаты для проживания инвалидов, процедурная комната, наружный санузел для беспрепятственного доступа при отдыхе на пляже и т.д.», - рассказал он.

Кроме того, по итогам встречи Главы РД Сергея Меликова с руководителем общества инвалидов-ампутантов «Весна» Али Мусаевым в 2021 году было принято решение о выделении средств на приобретение полноприводного транспортного средства «УАЗ Патриот» для перевозки инвалидов, в результате которого в 2021 году ОИА «Весна» из резервного фонда Правительства РД было выделено около 1,5 млн рублей.

«С началом спецоперации на Украине необходимость в реабилитации на базе отдыха ОИА «Весна» возникла и участников специальной военной операции. В 2022 году в конкурсе Главы РД среди НКО Общество инвалидов-ампутантов «Весна» выиграло грант в размере 500 тыс. рублей на реализацию проекта, направленного на реабилитацию на базе отдыха участников СВО. На выделенные средства организация сможет принять на реабилитацию 30 человек», - заключил Казиев.

В свою очередь, министр здравоохранения РД Татьяна Беляева рассказала о том, какая работа проводится по подготовке к строительству центра реабилитации военнослужащих, получивших ранения во время специальной военной операции.

Она напомнила, что инициатива строительства реабилитационного центра была поддержана Главой Дагестана Сергеем Меликовым.

«Рассматривается вопрос создания реабилитационного центра на 200 коек. Планируется, что в центре участники СВО будут проходить физическо-психологическую реабилитацию.

Для обеспечения лечебно-оздоровительных процедур и полноценной реабилитации предполагается строительство 3 корпусов реабилитационного центра – это лечебный корпус, спальный корпус и столовая с пищеблоком. В лечебном корпусе будут размещены специализированные кабинеты, диагностические подразделения и административно-хозяйственная часть. Там же будет находиться бассейн, оборудованный гидромассажными устройствами.

Мы определили, что это будет круглогодичное учреждение. На сегодняшний день разработана дорожная карта, которая направлена на согласование во все заинтересованные министерства. По этой дорожной карте мы будем отрабатывать все поставленные вопросы. В ближайшее время будет подготовлена визуализация данного объекта, после этого мы сможем приступить к рассмотрению вопроса выделения средств на разработку проектно-сметной документации», - отметила Беляева.

Далее слово предоставили председателю ДРОООО «Всероссийское общество глухих» Хадижат Сулеймановой, которая рассказала о проблемах глухонемого населения. В частности, она отметила, что барьеры в общении с слышащими создают ряд проблем у глухонемых, связанные с оформлением документов, посещением врачей и даже с проездом в общественном транспорте.

«В 2022 году общество выиграло грант и запустило социальный проект «Общение без барьеров», который помогает в решении этих проблем. Я хотела бы попросить поддержать проект и в текущем году, а также оказать содействие в организации диспетчерской службы для глухонемых», - обратилась она к вице-премьеру.

Подводя итоги совещания, Абдурахман Махмудов поручил усилить контроль за исполнением решений, принятых на заседании Совета при главе РД по делам инвалидов, а также подчеркнул, что вопрос создания диспетчерских служб для глухонемых в городах республики остаётся на контроле у руководства республики.