Что нужно знать об альтернативной службе Вооруженных Силах Российской Федерации

Россия была первым государством в мире, которое ввело институт альтернативной службы. Освобождение от воинской обязанности по религиозным убеждениям стало практиковаться в нашей стране еще в XVIII веке.

«Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву». Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе», статья 1, часть 1, извлечение. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой».

Конституция Российской Федерации, статья 59, часть 3, извлечение.

Основополагающие принципы

На альтернативную гражданскую службу могут быть направлены только те граждане, которые признаны годными к военной службе или годными к военной службе с незначительными ограничениями;

Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, за пределами территории субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают. Однако это правило не жесткое. Место прохождения службы определяет Федеральная служба по труду и занятости, руководствуясь ежегодно утверждаемыми перечнями профессий и ситуацией на рынке труда;

Граждане могут проходить АГС исключительно на государственных предприятиях;

Граждане, избравшие АГС, не вправе по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор, участвовать в забастовках, подрабатывать по совместительству в других организациях;

Представители коренных малочисленных народов направляются для прохождения АГС в организации традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов;

Срок альтернативной гражданской службы превышает срок службы по призыву.

Схема направления граждан на альтернативную службу

В настоящий момент прохождение АГС регулируется Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе».

Граждане подают заявление о замене военной службы по призыву на АГС в военный комиссариат, решение по заявлению принимается призывной комиссией;

К месту прохождения АГС гражданина направляет военный комиссар в соответствии с планом направления, утвержденном Федеральной службой по труду и занятости;

Граждане, избравшие АГС, могут быть заняты только на тех должностях и только в тех организациях, которые содержатся в официальном перечне, ежегодно утверждаемом Минздравсоцразвития;

Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, регулируется Трудовым кодексом РФ.

Сроки прохождения

Срок АГС для граждан, направленных для её прохождения с 1 января 2008 года, составляет:

21 месяц – для граждан, проходящих АГС в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также органам исполнительной власти субъектов РФ;

18 месяцев – для граждан, проходящих АГС в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала.