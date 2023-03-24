ЗАМАНА - Три брата из Новолакского района заключили контракты и отправились в зону СВО

Три брата из Новолакского района заключили контракты и отправились в зону СВО

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24 марта, 2023. Пятница 11:00
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Три брата из Новолакского района заключили контракты и отправились в зону СВО

Служба по контракту становится все более привлекательной для молодых дагестанцев.  Заключив контракт, они отправляются в зону СВО для защиты интересов Отечества.

Три брата из Новолакского района заключили контракты и отправились в зону СВО

Братья Омаровы — Заур, Зураб и Шарабутин — жители с. Шушия Новолакского района,  заключив контракты, отправились в зону спецоперации. Ребята находятся там практически с начала боевых действий.

Они подчеркивают, что военная служба по контракту — это возможность профессионально выполнить свой гражданский долг по защите Отечества.

Ребята бок о бок защищают и очищают землю от украинских неонацистов, и за достойную службу братья отмечены наградами: Омаров Заур награжден медалью «За воинскую доблесть», а Омаров Шарабутин — медалью Георгия Жукова.

Источник: Дагестанская правда

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