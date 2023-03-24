Братья Омаровы — Заур, Зураб и Шарабутин — жители с. Шушия Новолакского района, заключив контракты, отправились в зону спецоперации. Ребята находятся там практически с начала боевых действий.
Они подчеркивают, что военная служба по контракту — это возможность профессионально выполнить свой гражданский долг по защите Отечества.
Ребята бок о бок защищают и очищают землю от украинских неонацистов, и за достойную службу братья отмечены наградами: Омаров Заур награжден медалью «За воинскую доблесть», а Омаров Шарабутин — медалью Георгия Жукова.
Источник: Дагестанская правда