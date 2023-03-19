ЗАМАНА - Квест «Крымская весна» провели в Махачкале

Квест «Крымская весна» провели в Махачкале

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19 марта, 2023. Воскресенье 09:43
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Квест «Крымская весна» провели в Махачкале

На площадке исторического парка "Россия - моя история" в рамках празднования девятой годовщины вхождения Крыма в состав России состоялся молодёжный исторический квест "Крымская весна". Его организаторами выступили ДагПатриотЦентр Минмолодежи и исторический парк "Россия - моя история". 

Квест «Крымская весна» провели в Махачкале

 

"Воссоединение Крыма с Россией — событие, имеющее огромное значение для исторической справедливости. Сегодня по всей республике прошли памятные мероприятия посвященные этой важной дате", - рассказал директор ДагПатриотЦентра Рамазан Магомедов.

 

В мероприятии приняли участие активисты Российского движения детей и молодёжи, движения "Za Дагестан" и студенты - всего около ста человек. 

В квесте участники проходили задания на десяти станциях: викторины с вопросами о российской истории, Крыма. Также были станции на логику, интуицию, командные и спортивные станции. 

 

По итогам квеста первое место заняла команда Автомобильно-дорожного колледжа, второе место - Политехнический колледж, третье место у Медицинского колледжа. 

 

Победителей наградили дипломами, грамотами и сертификатами и подарками.

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