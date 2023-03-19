"Воссоединение Крыма с Россией — событие, имеющее огромное значение для исторической справедливости. Сегодня по всей республике прошли памятные мероприятия посвященные этой важной дате", - рассказал директор ДагПатриотЦентра Рамазан Магомедов.
В мероприятии приняли участие активисты Российского движения детей и молодёжи, движения "Za Дагестан" и студенты - всего около ста человек.
В квесте участники проходили задания на десяти станциях: викторины с вопросами о российской истории, Крыма. Также были станции на логику, интуицию, командные и спортивные станции.
По итогам квеста первое место заняла команда Автомобильно-дорожного колледжа, второе место - Политехнический колледж, третье место у Медицинского колледжа.
Победителей наградили дипломами, грамотами и сертификатами и подарками.