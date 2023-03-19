Квест «Крымская весна» провели в Махачкале

На площадке исторического парка "Россия - моя история" в рамках празднования девятой годовщины вхождения Крыма в состав России состоялся молодёжный исторический квест "Крымская весна". Его организаторами выступили ДагПатриотЦентр Минмолодежи и исторический парк "Россия - моя история".

"Воссоединение Крыма с Россией — событие, имеющее огромное значение для исторической справедливости. Сегодня по всей республике прошли памятные мероприятия посвященные этой важной дате", - рассказал директор ДагПатриотЦентра Рамазан Магомедов.

В мероприятии приняли участие активисты Российского движения детей и молодёжи, движения "Za Дагестан" и студенты - всего около ста человек.

В квесте участники проходили задания на десяти станциях: викторины с вопросами о российской истории, Крыма. Также были станции на логику, интуицию, командные и спортивные станции.

По итогам квеста первое место заняла команда Автомобильно-дорожного колледжа, второе место - Политехнический колледж, третье место у Медицинского колледжа.

Победителей наградили дипломами, грамотами и сертификатами и подарками.