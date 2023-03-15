В Кайтагском военкомате обсудили готовность к весенней призывной кампании

В Кайтагском военном комиссариате прошло предварительное совещание с членами призывной комиссии, в ходе которого на обсуждение был поднят вопрос весеннего призыва граждан мужского пола от 18 до 27 лет.

Как отметил военный комиссар по Кайтагскому и Дахадаевскому районам Умар Саидов, весенний призыв на военную службу начнется в этом году как обычно – 1 апреля и продлится более 3 месяцев – до 15 июля текущего года. Обращаясь к рабочей группе, он призвал их до начала призывной кампании, совместно с главами сельских поселений и работниками военно-учетных столов, провести разъяснительную работу с населением о необходимости явки призывников в военный комиссариат после получения повестки.

«Необходимо довести до населения, в частности до призывников, о последствиях неявки в военкомат после получения ими повестки. Все мероприятия в рамках призывной кампании должны пройти организованно, в рамках закона, с привлечением сотрудников правоохранительных органов. План по набору призывников должен быть выполнен, как положено!» - заявил Умар Саидов.

Затем он раздал членам призывной комиссии папки с должностными инструкциями, ознакомил их с изменениями и дополнениями в Федеральном законе РФ от 28 марта 1998 года № 53 – ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», с изменениями в Положении Правительства РФ «О призыве на военную службу граждан Российской Федерации» и тд.

В завершение совещания, обращаясь к представителям СМИ муниципалитета, военный комиссар подчеркнул важность своевременного освещения мероприятий, предусмотренных в рамках весеннего призыва – работы комиссий, отправки призывников, флешмобов, акций и других патриотических мероприятий, проводимых в этот период работниками культуры, образовательной сферы, совместно с районной администрацией и военным комиссариатом.