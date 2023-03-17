Контрактники смогут служить в рядах Каспийской флотилии

Об этом говорили в рамках встречи, состоявшейся 15 марта при участии Секретаря Совета Безопасности Республики Дагестан Магомеда Баачилова с командующим Каспийской флотилией Александром Пешковым, — сообщает Тг-канал администрации Каспийска.

Участие в совещании также принимали заместитель главы ГО «г.Каспийск» Казбек Демиров и Военком г.Каспийска Марат Пашаев.

Открывая встречу Александр Пешков отметил заслуги военнослужащих КФл в зоне прохождения специальной военной операции:

«Заслуги наших солдат были отмечены на высочайшем уровне. Несомненно это результат слаженной работы и грамотного исполнения поставленных задач. Это моральная дисциплина и взаимоотношения в коллективе»,- отметил командующий.

Стороны обсудили вопросы прохождения контрактной службы. Были отмечены высокая материальная оснащенность и уровень боевой подготовки подразделений.

Каспийчане, заключившие контракт на несение службы в рядах вооруженных сил России, будут рассматриваться в приоритетном порядке для прохождения службы в рядах военнослужащих Каспийской флотилии.

Напомним, военнослужащие, проходящие службу про контракту, могут рассчитывать на преференции в виде медицинских, транспортных и образовательных льгот, а также бесплатного жилья. Минимальный месячный заработок контрактников, проходящих службу в зоне СВО — от 200 тыс. рублей и выше, в зависимости от звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.