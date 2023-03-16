Планы у газовиков ныне обширные. В числе основных мероприятий реконструкция 8 ГРС и подведение голубого топлива к социальным учреждениям, в школы, лечебные заведения. Всего же до 2025 года в рамках утвержденной ПАО «Газпром» программы будет газифицировано 211 населенных пунктов и более 40 тыс. домов. Согласитесь, это немало.

Заметим, в 2022 году в республике было завершено строительство 19 новых объектов газификации, а общая протяженность газопроводов достигла 229 км, ещё обеспечена возможность дальнейшего проведения работ на 7 тыс. домовладениях в 12 населенных пунктах.

В прямом эфире ЦУР министр энергетики и тарифов РД Марат Шихалиев, рассказывая о повышении надёжности электросетевого хозяйства региона и реализации федеральных и республиканских программ, отметил, что программа догазификации продлена Президентом РФ Владимиром Путиным и приобрела в настоящем бессрочный характер. Это означает, что для дагестанцев, которые по той или иной причине не вошли в программу 2023 года, сохраняется возможность бесплатной догазификации.

При этом 30 дней даётся на приём от граждан заявлений на участие в программе и составление договора и порядка 10 дней на его подписание. Что касается исполнения работ, то они, со слов М. Шихалиева, варьируются от степени сложности. Если это простые сварочные процедуры, норматив исполнения 30 дней. Если, к примеру, нужно провести прокол под дорогой, сроки могут увеличиться.

Ситуация может быть самая разная. Поэтому гражданам следует более плотно взаимодействовать с сотрудниками организаций, которые выполняют услуги. А в случае необходимости обращения в министерство, то, заверил его руководитель, проблемные вопросы обаятельно будут взяты под контроль.