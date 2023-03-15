Директор школы из Дагестана поехал добровольцем на спецоперацию

Настоящим примером для детей стал директор одной из школ Дагестана. 57-летний кандидат исторических наук решил, что должен помочь своей стране на поле боя, а чтобы попасть в зону спецоперации, ему даже пришлось скрыть болезнь от сотрудников военкомата. Корреспондент "Известий" Мурад Магомедов узнал историю героя.

Когда папа вернулся с фронта, пятеро детей кинулись в объятия рядового Алибега Казанбиева. Рядом супруга и родные. Медаль из желтой бумаги от сыновей и дочерей дороже золотой, ведь на ней слова "Папа наш герой".

В первый же свободный день Алибег Казанбиев спешит в родную школу. Там тепло встречают учителя истории его ученики и коллеги. С ним фотографируются, ему жмут руку. Мальчики теперь еще больше уважают, а девочки восхищаются. Он уехал на спецоперацию добровольцем, несмотря на сложности со здоровьем. Все знали об этом и переживали.

"После той операции полностью не восстановлен позвоночник. Он прыгал и говорил: "Я здоров, и я поеду туда любыми окольными путями", – рассказала учитель школы № 2 Каспийска Рукият Гусейнова.

Алибегу Казанбиеву 57 лет, глава многодетной семьи. Он поехал на фронт добровольцем. Принял решение сразу после объявления в стране частичной мобилизации. Каспийский военкомат отказал учителю из-за недавно перенесенной операции. Тогда горец поехал в свой аул и уже оттуда отправился в армию.

"Я написал заявление, скрыл, что у меня была операция, проделал несколько физических и гимнастических упражнений, которые убедили их в том, что я здоров", – сказал Алибег Казанбиев.

В итоге кандидат исторических наук Казанбиев представлен к ордену Мужества. Дагестанец отличился смелостью и решительностью во время обороны стратегически важной позиции в Запорожской области. В дни боевой работы видео не снимали, но есть кадры подготовки к наступлению и отдыха в блиндажах.

"Вот наш директор школы знаменитый. С лопатой, окопы себе вырыл: и туда, и сюда. Посмотрите, вот так наши директора школ работают", – показывают сослуживцы.

На фронте добровольческий отряд Казанбиева получил посылку от школы, в которой он был директором.

"Огромное спасибо учителям, родителям и учащимся. Рота добровольческого отряда "БАРС-3", – поблагодарили военнослужащие.

Супруга рядового рассказывает: пока муж был на передовой, она ночи не спала, молилась и переживала. Родные и близкие поддерживали семью военнослужащего, но в окружении были и те, кто не понимал, почему седовласый отец пятерых детей отправился на фронт.

"Говорили, как ты смогла, как ты отпустила его. Я говорю: "Наш менталитет. Особо не спрашивают у женщин мужчины". Он решил, я поддержала его", – рассказывает жена Алибега Казанбиева Алипат.

Это самая обычная многодетная семья, они живут в маленькой съемной квартире, утром на работу, вечером домой. Свое решение отправиться на фронт Алибег Расулович объясняет просто. Как учитель истории он много лет рассказывает детям о Великой Отечественной войне, о героях и о патриотизме. Остаться дома он не мог – такое воспитание, такой характер.