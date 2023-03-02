ЗАМАНА - Мухтарбий Аджеков: «В Махачкале стартовала окотная кампания»

Мухтарбий Аджеков: «В Махачкале стартовала окотная кампания»

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02 марта, 2023. Четверг 09:34
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Мухтарбий Аджеков: «В Махачкале стартовала окотная кампания»

1 марта на площадке издания «Дагестанская правда» прошла пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбия Аджекова на тему: «Подготовка к окотной кампании».

Мухтарбий Аджеков: «В Махачкале стартовала окотная кампания»

  Глава ведомства рассказал о благоприятном положении дел во многих подотраслях. По словам министра, зимовка скота выдалась успешной, что положительно повлияло на развитие животноводческой отрасли республики. Мухтарбий Аджеков отметил, что благодаря ответственному отношению овцеводов к вопросам кормозаготовки и совместной работы ветеринаров республики удалось достичь высоких результатов в сохранности ягнят. «На сегодняшний день в Дагестане стартовала окотная кампания, мы имеем 152 тыс. ягнят. Несмотря на сложные погодные условия, наши животноводы успешно преодолели все сложности, и в результате у нас сохранность ягнят достигает порядка 98%, в некоторых хозяйствах достигает и 100%. Это очень хорошие показатели», — сказал глава ведомства. Также глава ведомства рассказал о начале весенне-полевых работ, отметив, что аграрии приступили к посеву яровых культур. В рамках пресс-конференции министр сказал о том, что Дагестан является животноводческой республикой и исходя из этого существует потребность в посеве большого количества кормовых культур. «Мы имеем около 5 млн мелкого рогатого скота, более 900 тыс. крупного рогатого скота. Учитывая это, мы сеем большое разнообразие кормовых культур – ячмень, овес, многолетние травы и т.д.», — сказал Аджеков. В ходе беседы были затронуты темы производства садовых плодов и винограда, ведения овцеводства, реализации шерсти, а также выращивания риса. В завершение пресс-конференции Мухтарбий Аджеков пригласил всех желающих посетить сельхозярмарку, организованную Минсельхозом РД. Она пройдет 4 марта на улице Пушкина в Махачкале

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