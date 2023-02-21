ЗАМАНА - В Махачкале прошла Контрольная работа по ЖКХ

В Махачкале прошла Контрольная работа по ЖКХ

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21 февраля, 2023. Вторник 13:11
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В Махачкале прошла Контрольная работа по ЖКХ

 В историческом парке «Россия - моя история» состоялось масштабное мероприятие, организованное Госжилинспекцией РД совместно с  региональными координаторами  федеральных партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД».

В Махачкале прошла Контрольная работа по ЖКХ


Для участия в акции были приглашены представители органов исполнительной власти, муниципальных образований, депутатский корпус,  представители управляющих и ресурснабжающих организаций. Данная акция направлена на повышение правовой грамотности граждан в вопросах, связанных с предоставлением жилищных и коммунальных услуг, популяризацию жилищного просвещения и механизмов общественного контроля в жилищной сфере.


В рамках акции  участники  «Контрольной работы по ЖКХ» ответили на 30 представленных вопросов в течении 30 минут. Тестовые вопросы касались как жилищных и коммунальных услуг,  блок вопросов касался каремонта многоквартирного дома. Были также и вопросы по управлению многоквартирным домом, предоставлению услуг ЖКХ, защите прав потребителей в этой сфере. По итогам успешно пройденного теста каждый участник получил электронный сертификат. Участники имели возможность пройти тестирование неограниченное количество раз.  


Не всем участникам удалось сегодня сразу успешно выполнить задания, но из 68 присутствовавших сертификаты получили 27 человек.
За прохождением Акции наблюдали, а затем и лично присоединились ней: председатель Комитета НС РД по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Юсуп Умавов, министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов, руководитель агентства по информации и печати РД Абдураза4 Джамалутдинов. и координатор проекта  «Жители МКД» Хиби  Алиев.


Контрольная работа по ЖКХ была проведена также и кураторами проекта Школа грамотного потребителя на местах в муниципальных районах и городских округах республики.

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