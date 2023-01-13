Депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов поздравил дагестанских журналистов с Днем российской печати

Телевидение радио, интернет-издания и печать в нашей стране — не только источники информации. Вы, журналисты, не просто отражаете время, а во многом творите его, активно влияя на настроения людей. Сегодня медиа — это не только печатная пресса, телевидение, радио и интернет-СМИ, но и блоги и авторские каналы в социальных сетях.