Ограбление века или кому не стоит доверять?

Ко мне подошел молодой парень и попросил перевести небольшую сумму денег на счет Qiwi, с условием, что он на месте передаст мне эту сумму наличкой. Казалось бы стандартная ситуация, которая происходит со многими людьми каждодневно. Произошло это еще дней 10 назад, но денег я до сих пор не получил. Рассказывать подробно как меня пытались водить за нос я не буду, ибо мне одновременно и смешно и стыдно, что я в своем возрасте повелся на подобное. Хотя должен сказать вам, что это было очень убедительно и жалостливо, а я человек добрый, и, к сожалению, иногда излишне доверчивый. Конечно, данного Виктора Люстига найдут и довольно быстро, но ситуация все равно пренеприятнейшая, тем более в преддверии Нового года.



В связи с подобным проишествием, я прошу всех своих читателей быть внимательнее в подобных ситуациях!bПроведите беседы с детьми, людьми пожилого и преклонного возраста, потому что их обмануть как правило легче. Раз среди бела дня получилось обмануть меня (а мне бы хотелось думать, что я всё-таки не глупый человек), то вполне возможно, что завтра любой из вас окажется в подобной ситуации. Сотрудники полиции Махачкалы распространяют специальные листовки с описанием наиболее распространенных мошеннических ситуаций и стараются максимально оповестить население, проводят мероприятия и беседы среди молодежи. Тем не менее подобные случаи обмана часто случаются среди населения, поэтому прошу придать данной статье и информации данной на фотографии максимальную огласку среди своего окружения. Магомед Мирзаханов.