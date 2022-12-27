ЗАМАНА - Акция «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины» проходит в Кизилюрте

Акция «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины» проходит в Кизилюрте

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27 декабря, 2022. Вторник 10:31
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Акция «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины» проходит в Кизилюрте
Акция «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины» проходит в Кизилюрте
Дети из художественных кружков под руководством своих педагогов изобразили яркие новогодние поздравления семьям военнослужащих и добавили слова с трогательными, добрыми  пожеланиями.
Этими открытками ребята хотят поддержать семьи воинов, чьи отцы и братья сейчас защищают Отечество, чтобы они чувствовали внимание и заботу.
Администрация Кизилюрта планирует организовать для семей мобилизованных и военнослужащих новогоднее празничное мероприятие, и открытки семьям будут вручены на этом мероприятии. Часть новогодних открыток уже передана в военкомат, откуда их разошлют по адресатам.
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