Акция «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины» проходит в Кизилюрте

Дети из художественных кружков под руководством своих педагогов изобразили яркие новогодние поздравления семьям военнослужащих и добавили слова с трогательными, добрыми пожеланиями.

Этими открытками ребята хотят поддержать семьи воинов, чьи отцы и братья сейчас защищают Отечество, чтобы они чувствовали внимание и заботу.